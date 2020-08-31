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拜會議長曾麗燕 陳其邁允諾市府會比過去做更好

中央社 / 高雄31日電

高雄市長陳其邁上任後，今天拜會議長曾麗燕，他允諾，「市府對過去好的政策，一定會比以前做得更好」。

陳其邁約上午10時30分由秘書長楊明州陪同，到議會拜會議長曾麗燕，晤談約40分鐘後離開。由於是不公開行程，議會於事後發稿說明。

曾麗燕向陳其邁提出多項建言盼他超越政黨立場，在中央開放美國豬肉議題下，為市民食安嚴格把關。

曾麗燕指出，陳其邁求學與工作長期在台北，建議未來多聆聽市民聲音及重視議員建言，對於過去市府好的政策盼延續辦理。

陳其邁表示，「市府對過去好的政策一定會比以前做得更好」。有關中央開放美國豬肉進口一事，陳其邁允諾未來會做好檢驗、標示及分區販售等配合事項。

在防汛和武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫議題，曾麗燕要求市府要落實保障人民安全；尤其11月將有大批遠洋漁船返回高雄港，提醒市府一定要提前做好船員及外籍漁工的邊境管理與防疫工作，讓市民放心及安心。

至於大林蒲遷村案，她促市府與居民對「以地易地」的內容和作法都要取得共識，盼考量大林蒲過去承擔工業污染的委屈，還給當地居民土地正義，務必要做好相關配套措施，尤其重視遷村後的公共建設。

陳其邁表示，擔任市長的最大任務是做好高雄的經濟，惟有把經濟做好才能促成高雄接軌國際，並且對高雄市民有所交代。

陳其邁

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