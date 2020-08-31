陳其邁關心校園防疫 勉學習不忘玩樂

今天是開學日，關心武漢肺炎疫情，高雄市長陳其邁一早就到三民家商了解校園防疫工作並宣導戴口罩等新生活作為，他勉勵學生「學習不忘玩樂」，並體驗手做月餅了解烘焙過程。

陳其邁一早偕同立委劉世芳、教育局長謝文斌、衛生局長黃志中等人陪同到三民家商視察校園防疫作為，希望學生在上課過程中遵守學校武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫規定，落實防疫新生活運動。

隨後陳其邁出席學校開學典禮，受到學生熱情歡迎。他說，可以感受開學第一天辛苦的心情，但學生本分就是唸書，期勉大家「做中學、學中做」，認真唸書很重要，玩樂同樣重要；日後會評估增加社團補助，鼓勵在學習之餘享受玩樂，並留下美好的求學回憶。

陳其邁也應餐管科之邀，穿戴齊全的廚師衣帽，扮演起烘焙師在學生的指導下體驗製做月餅，從桿平麵粉、包入內餡、塗抹蛋液等，過程細膩到位，他並肯定學校在技職教育的表現。

在校園防疫方面，三民家商表示，學校配合教育局指示有完善防疫作為，備妥口罩、消毒用酒精等，如果師生有急迫使用需求會立即予以協助。