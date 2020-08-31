快訊

影／美豬爭議烽火連天！嘉義市宣布將加重處罰

山西「聚仙飯店」29死慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

推動馬祖淨灘 共創觀光與環境雙贏

中央社 / 連江縣31日電

為達到海洋永續及潔淨海灘的目標，馬管處配合行政院「向海致敬」的海洋維護計畫，起步辦理淨灘活動，期盼推動觀光產業與環境保護的連結，共創遊憩服務品質。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處以「守護環境，潔淨海灘，愛護馬祖」為目標，辦理海岸清理、水域遊憩活動推廣與安全宣導，進而達到知海、淨海、近海、進海的目標，並投入淨灘活動維護地區海洋環境。

昨日由馬管處與在地居民、花蓮慈濟科技大學馬太環境教育推廣服務隊，共同清除馬祖沙灘垃圾，馬管處長方正光帶領共40人參與，共同在南竿鄉梅石沙灘清理出廢棄物約4.2公噸，積極推廣海洋環境保護，推動觀光與維護海洋共存的理念。

根據連江縣環境資源局統計資料，馬祖今年至7月海岸環境清潔共227.1噸海漂垃圾，1月至7月共1650人次協助清理地區海漂垃圾，包含馬祖居民、遊客、外地志工與環保團體、國軍與海岸巡隊，共同協力維護馬祖海域垃圾問題。

馬管處今日表示，期盼透過淨灘活動實際宣導守護海洋觀念，推廣民眾減少使用一次性垃圾，將維護海洋的理念落實為生活，促使地方居民、環保團體、在地產業攜手打造永續海洋資源，並喚起更多愛護馬祖的鄉親對於海岸環境的關心，可為馬祖落實環保教育扎根。

馬祖 淨灘 沙灘

延伸閱讀

開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

7縣市大雨特報！ 南投雲林屏東及台中至高雄注意雷擊

政府採購受交通限制 馬祖開課助公務員消弭違失

「馬祖」十大必吃美食推薦！ 南竿、北竿、東莒美食~值得通通吃遍

相關新聞

朋友都北漂 他們為何留在高雄？樂團現身說法！

土生土長的高雄樂團淺堤，由主唱依玲、吉他手紅茶、鼓手堂軒和貝斯手方博組成，今年邁入成團第五年，並於6月發行首張專輯《不完整的村莊》。關於專輯名稱，依玲表示創作時不斷回想起童年時期，經常注意到和自己「不一樣」的人，再加上自己從小就比較「怪」，更容易對如此差異產生共感。

影／開學日 潘孟安要求縣內校園開學防疫「不能怠慢」

今天是開學日，屏東縣長潘孟安一早7點20分到屏東市民和國小，了解學校開學後的各項防疫措施因應。潘孟安說，在開學前的校長會...

蔡英文未經立法院開放美豬牛 高市議員批談判犯大忌

蔡英文總統宣布明年元旦起，開放含瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。親民黨籍高市議員吳益政表示，執政黨抱持雙重標...

開學日！屏東警方護童 跟著一起開學

「不只學生開學，警方為護童也跟著開學！」隨著暑期結束，今天高中以下各級學校正式開學，屏東警方也根據開學日，於縣內各小學、...

台東警91起大執法 嚴格取締汽機車不停讓行人等違規

台東縣警察局統計近3年來，轄內行人交通事故達135件，造成7人死亡及178人受傷，事故發生地點以道路路口居多，原因有直行...

影／新竹風箏捲女童 潘孟安：屏東風箏節不因噎廢食

屏東國際風箏今年第5年，預計在10、11月舉辦。昨天新竹市國際風箏節發生3歲女童遭「領航」風箏纏肚，加上瞬間陣風直捲上天...

「打狗」更名高雄百年 畫說台鐵與建築遺產展移師高雄

為讓更多民眾了解鐵路及台灣歷史建築，台鐵與力麗社會福利慈善事業基金會合辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，今起至11月30日...

美豬攻防 高雄藍營譏陳其邁：暖男變軟男

蔡政府開放美豬進口引發國人疑慮，國民黨高雄市議會黨團將提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市...

中小學開學！陳其邁到校園宣導防疫 做月餅推技職教育

中小學今天開學，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌、衛生局長黃志中與新聞局長董建宏，一大早到三民家商關心學生入學防疫工作，與...

開學日高雄空品佳 明後天可能轉差

今天是開學日，高雄市環保局「空品報你知」官方LINE表示，由於西半部整體風速強勁，空氣水平流動效率好，各地大多有好空氣。

南屏攜手送暖 為獅子鄉弱勢修屋

屏東縣獅子鄉許姓婦人住家沒有衛浴設備，一家4口上廁所、洗澡都要向鄰居求助，「台南市工會行善團」與屏東縣「百工師傅志工團」...

役男關懷獨居老人 行動傳溫情

高雄市民政局安排替代役男關懷獨居長輩，幫長輩打掃居家環境，送麥片、奶粉、麵條等方便料理的生活用品，用行動傳達溫情。

熱門新聞

開學了！全國最大國小校門現人潮 堪比跨年

台灣米其林名廚江振誠 鼓勵年輕人遇低潮「逢低買進」

賞淡水漁人碼頭煙火秀 新北市府籲搭大眾運輸分流

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

傳統習俗式微！高雄岡山老店 今年只賣出3盞普度公燈

機車2段式左轉了嗎？ 苗栗優先檢討15處明顯矛盾路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。