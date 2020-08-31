推動馬祖淨灘 共創觀光與環境雙贏
為達到海洋永續及潔淨海灘的目標，馬管處配合行政院「向海致敬」的海洋維護計畫，起步辦理淨灘活動，期盼推動觀光產業與環境保護的連結，共創遊憩服務品質。
交通部觀光局馬祖國家風景區管理處以「守護環境，潔淨海灘，愛護馬祖」為目標，辦理海岸清理、水域遊憩活動推廣與安全宣導，進而達到知海、淨海、近海、進海的目標，並投入淨灘活動維護地區海洋環境。
昨日由馬管處與在地居民、花蓮慈濟科技大學馬太環境教育推廣服務隊，共同清除馬祖沙灘垃圾，馬管處長方正光帶領共40人參與，共同在南竿鄉梅石沙灘清理出廢棄物約4.2公噸，積極推廣海洋環境保護，推動觀光與維護海洋共存的理念。
根據連江縣環境資源局統計資料，馬祖今年至7月海岸環境清潔共227.1噸海漂垃圾，1月至7月共1650人次協助清理地區海漂垃圾，包含馬祖居民、遊客、外地志工與環保團體、國軍與海岸巡隊，共同協力維護馬祖海域垃圾問題。
馬管處今日表示，期盼透過淨灘活動實際宣導守護海洋觀念，推廣民眾減少使用一次性垃圾，將維護海洋的理念落實為生活，促使地方居民、環保團體、在地產業攜手打造永續海洋資源，並喚起更多愛護馬祖的鄉親對於海岸環境的關心，可為馬祖落實環保教育扎根。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言