「打狗」更名高雄百年 畫說台鐵與建築遺產展移師高雄

為讓更多民眾了解鐵路及台灣歷史建築，台鐵與力麗社會福利慈善事業基金會合辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，今起至11月30日移師高雄舉行。今年適逢「打狗」更名「高雄」百年，展區增加高雄歷史古蹟建築畫作，重現百年風華。

台灣鐵路自1887年開始，已提供鐵路運輸服務近133年，「畫說台鐵與台灣建築遺產展」去年首度於台北車站舉辦，為讓更多民眾能了解鐵路與台灣代表性歷史建築，陸續加入更多在地特色作品於台鐵車站策展，畫展移師高雄已是第三站。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」今至11月30日在高雄車站B1旅運大廳南側展出。今年適逢「打狗」更名為「高雄」一百周年慶，展區也增加高雄歷史建築畫作，藉由史實爬梳、泛黃歷史照片與耆老訪問，還原台鐵與高雄歷史建築景象。

展覽今上午開幕，台鐵局長張政源說，未來台鐵會持續活化資產，並與高市府合作，一定會把台鐵文化資產發揚光大。立委李昆澤說，鐵路地下化第一階段已通車，第二階段正努力進行中，未來高雄願景館也會移回原位，都是高雄重要記憶。

此次展覽一共展出50幅畫作，其中以鐵路文化為主軸串聯台灣歷史脈絡的遺產建築30幅，高雄歷史建築20幅。高雄歷史建築包含舊打狗驛英國領事館、旗后燈塔、旗后砲台、鳳山縣舊城、高雄市役所等經典古蹟。

另除50幅畫作外，還有11幅去年舉辦高雄古蹟建築「逐蹟之旅」繪畫比賽作品，也向高雄史博館借出11張老照片，藉由不同的影像來帶領大家回顧老打狗的景色。