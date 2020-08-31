美豬攻防 高雄藍營譏陳其邁：暖男變軟男

蔡政府開放美豬進口引發國人疑慮，國民黨高雄市議會黨團將提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通的豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」。藍營議員大酸陳其邁當立委時期曾說「讓瘦肉精進口那天，絕對是總統下台的時候」，陳立委打臉陳市長，「暖男變軟男」，不敢挺身捍衛市民健康。

民進黨市議員林智鴻反批，國民黨採口水式攻擊毫無意義，企圖誤導視聽、危言聳聽，政府已宣示營養午餐會用國產豬，他建議擴及鼓勵措施，包含醫療院所、長照中心、月子中心等，大力支持本土豬肉，讓豬農及國民健康吃下定心丸。

林智鴻也為陳其邁等綠營人士緩頰說，對美豬進口主張不是立場反覆，是時空環境不同，必須與時俱進，依照國際標準，顧及台灣走向世界的條件，台灣不能置國際商貿於事外。林智鴻說，最近與豬農交流看法，多數豬農不擔心美國豬衝擊，「要相信台灣的豬農，台灣豬很有競爭力」。

國民黨團總召曾俊傑等10多名議員今天開記者會，疾呼「捍衛全民健康、拒絕瘦肉精豬肉」，也批民進黨是雙重標準，換了位子換了腦袋。

藍營議員表示，高雄市議會以幫市民健康把關為前提，提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通的豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」，要加強查驗相關製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，檢出乙型受體素如萊克多巴胺即開罰。另，累犯或情節嚴重者另制定加重罰則。藍營議員也說，自治條例增修將「超前部署」，要求核災食品不能在高雄販售。

「陳其邁市長，你是忘記了還是害怕想起來」市議員邱于軒說，陳其邁當立委時期曾說「讓瘦肉精進口那天，絕對是總統下台的時候」，陳立委打臉陳市長，「暖男變軟男」，陳其邁升級為2.0假象被戳破，始終是政治利益掛帥，遇到蔡英文態度就軟了下來。

邱于軒等人狠酸陳其邁，「中央不做地方做，你不敢做國民黨團幫你做」。市議員陳玫娟說「民進黨，別把民意及高雄市議會當作塑膠！」