影／開學日 潘孟安要求縣內校園開學防疫「不能怠慢」

今天是開學日，屏東縣長潘孟安一早7點20分到屏東市民和國小，了解學校開學後的各項防疫措施因應。潘孟安說，在開學前的校長會議時，有要求各學校要做好相關的整備工作，開學前教育部訂新的防疫措施，下半年新學期開始，雖然防疫有所放寬，但還是不能怠慢，「量體溫、戴口罩、勤洗手」，這些資訊都要讓學生們朗朗上口，作息如一。

屏東縣長潘孟安今7點20分就到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備，潘孟安了解學校體溫測量情況，校園的防疫物資詞儲備，學校護理師說明，每天會清點物資，記錄消耗數量、物資存量等。

潘孟安接著到民和國小幼兒園了解幼兒園的防疫措施，之後並到教室內，與學童們一起聆聽老師們的防疫宣導，並與學童們一起洗手，一同掌握洗手五步驟「濕搓沖捧擦」與洗手7字口訣「內外夾弓大立腕」。

民和國小校長黃拓榮說，學童進校門前會量體溫，並蓋章。一早來也請老師們加強防疫宣導，複習洗手的口訣。

潘孟安說，今天開學第一天，除希望學生有豐富的暑假生活外，上課第一天，孩子們還需要收心假。他稍後也與各校視訊會議，了解學童們報到情況，新學期開始，讓學生們有安全舒適的學習場域，加上大雨過後，也強化環境衛生整理。