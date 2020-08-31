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影／開學日 潘孟安要求縣內校園開學防疫「不能怠慢」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今一早到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今一早到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備情況。記者劉星君／攝影

今天是開學日，屏東縣潘孟安一早7點20分到屏東市民和國小，了解學校開學後的各項防疫措施因應。潘孟安說，在開學前的校長會議時，有要求各學校要做好相關的整備工作，開學前教育部訂新的防疫措施，下半年新學期開始，雖然防疫有所放寬，但還是不能怠慢，「量體溫、戴口罩、勤洗手」，這些資訊都要讓學生們朗朗上口，作息如一。

屏東縣長潘孟安今7點20分就到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備，潘孟安了解學校體溫測量情況，校園的防疫物資詞儲備，學校護理師說明，每天會清點物資，記錄消耗數量、物資存量等。

潘孟安接著到民和國小幼兒園了解幼兒園的防疫措施，之後並到教室內，與學童們一起聆聽老師們的防疫宣導，並與學童們一起洗手，一同掌握洗手五步驟「濕搓沖捧擦」與洗手7字口訣「內外夾弓大立腕」。

民和國小校長黃拓榮說，學童進校門前會量體溫，並蓋章。一早來也請老師們加強防疫宣導，複習洗手的口訣。

潘孟安說，今天開學第一天，除希望學生有豐富的暑假生活外，上課第一天，孩子們還需要收心假。他稍後也與各校視訊會議，了解學童們報到情況，新學期開始，讓學生們有安全舒適的學習場域，加上大雨過後，也強化環境衛生整理。

家長們也幫學生們準備相關防疫物資，口罩、乾洗手，含酒精的濕紙巾等。

今天開學日，進校園們要量體溫。記者劉星君／攝影
今天開學日，進校園們要量體溫。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今一早到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今一早到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備情況。記者劉星君／攝影
今天開學日，進校園們要量體溫。記者劉星君／攝影
今天開學日，進校園們要量體溫。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今一早到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今一早到屏東市民和國小了解校園開學防疫工作整備情況。記者劉星君／攝影

潘孟安 屏東縣 幼兒園

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