中小學開學！陳其邁到校園宣導防疫 做月餅推技職教育

中小學今天開學，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌、衛生局長黃志中與新聞局長董建宏，一大早到三民家商關心學生入學防疫工作，與師生同樣戴口罩、量測體溫與酒精手部消毒等。為推動技職教育，陳其邁和餐管科學生在烘焙教室做月餅，鼓勵學生們好好學習技藝。

陳其邁表示，學生在校園希望能夠堅守防疫規定，學校也要能維持健康校園環境，今天特別來看看防疫工作，是為確保學生在上課能安全。請大家遵守勤洗手、量體溫、定期環境清消、教室保持通風、不特定對象入校實聯制等防疫作為。

三民家商108學年度全國家事類學生技藝競賽奪下七金手、七優勝、七團體獎的完勝佳績。餐管科結合即將到來的中秋節，設計應景食材「烘焙月餅趣」，現場由學生擔任引導者，陳其邁、謝文斌、黃志中、立委劉世芳和校長陳當木，也穿起廚師服、戴上廚師帽，一起完成月餅製作，分享給在場的師長與學生。

三民家商校長陳當木表示，學校已配合教育局指示完善防疫作為，並備妥口罩、消毒用酒精等，如果學校師生有急迫使用需求，會立即予以協助。學校深耕技職教育多年，除培育學生具備專業能力外，目前也結合市府國際教育、技職升級、長期照護等政策，鼓勵學校教師得規劃「跨域」課程，包括餐管科雙語異國料理課程、觀光科全英旁桌服務課程、幼保科幼老共學教具製作課程及服裝科科技紡織課程等，透過跨域學習的整合，讓學生學習方向更加廣闊，也讓就讀技職的孩子得有觸類旁通的能力面對未來的挑戰。