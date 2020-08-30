開學繡學號多採電腦刺繡 昔日手動裁縫正逐漸凋零

明天就是開學日，屏東不少國高中生為制服繡學號、姓名、年級槓等，為開學做準備，屏東地區不少電繡店家、裁縫機業者忙趕工。隨著電繡興起，手工裁縫業績也大不如前。

業者觀察，通常開學前一兩周較忙碌，除了屏東地區學生，也有不少住屏東、在高雄求學的學子上門，在高雄就讀的屏東學生，通常在開學前兩周處理，屏東在地學生則集中在開學前幾天才出現。

在地經營30多年的蔡姓業者指出，現在電腦刺繡愈來愈方便，不需要像手工操作裁縫機費神又耗力，不少服裝店販售制服並提供電腦刺繡服務，家長帶著學生直接到店購買並繡上學號。

蔡姓業者說，每逢新學期就是旺季，但手工繡學號、改衣褲這行逐漸凋零，多半只剩下來不及在開學前繡學號的學生及老顧客會出現。