聽新聞
test
0:00 / 0:00
開學繡學號多採電腦刺繡 昔日手動裁縫正逐漸凋零
明天就是開學日，屏東不少國高中生為制服繡學號、姓名、年級槓等，為開學做準備，屏東地區不少電繡店家、裁縫機業者忙趕工。隨著電繡興起，手工裁縫業績也大不如前。
業者觀察，通常開學前一兩周較忙碌，除了屏東地區學生，也有不少住屏東、在高雄求學的學子上門，在高雄就讀的屏東學生，通常在開學前兩周處理，屏東在地學生則集中在開學前幾天才出現。
在地經營30多年的蔡姓業者指出，現在電腦刺繡愈來愈方便，不需要像手工操作裁縫機費神又耗力，不少服裝店販售制服並提供電腦刺繡服務，家長帶著學生直接到店購買並繡上學號。
蔡姓業者說，每逢新學期就是旺季，但手工繡學號、改衣褲這行逐漸凋零，多半只剩下來不及在開學前繡學號的學生及老顧客會出現。
蔡姓業者指出，電繡一件衣服學號約需3至5分鐘，人畢竟不是機器，一口氣處理10多件，也要讓疲憊的眼睛休息一會兒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言