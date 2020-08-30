傳統習俗式微！高雄岡山老店 今年只賣出3盞普度公燈

台灣沿海鄉鎮在農曆7月有掛「普度燈」習慣，意謂替路人也替好兄弟照路回家。高雄岡山、茄萣一帶居民習慣稱為「路燈」，但隨著社會變遷愈來愈少見，今年岡山老街的老字號五金行僅賣出3盞，未來可能不再販售。文史工作者劉天賦說，早年鄉下家家戶戶都有掛燈習慣，現在街燈很亮不再需要額外照明，只有老一輩居民遵照習俗行事。

農曆7月是俗稱的鬼月，岡山、茄萣、梓官、湖內等地居民在7月1日起拿出家中「路燈」掛在家門口或者附近道路黑暗處，愈往偏遠聚落愈多，鬧區反而很少見。岡山里里長劉天賦觀察說，這個鬼月習俗隨著時代演變式微，岡山區只有在石螺潭、五甲尾一帶的偏遠聚落能看見，僅剩老街一家老字號五金行販賣新燈。

劉天賦說，台南人也會掛普度公燈，北高雄有相同習俗，50歲以上的人不陌生，早年路燈少照明不足，7月走夜路心裡會毛毛的，若多一盞路燈照明比較安心；童年家中開佛具行，每逢7月要幫忙家人組裝銷售，印象非常深刻，現在路燈很亮，愈來愈少看見住家掛燈。