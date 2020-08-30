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傳統習俗式微！高雄岡山老店 今年只賣出3盞普度公燈

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
北高雄住家在農曆7月有掛「路燈」習俗，岡山區老字號五金行今年只賣出3盞。老闆娘說，現在不再年年進貨，很少人有購買需求。記者徐白櫻／攝影
北高雄住家在農曆7月有掛「路燈」習俗，岡山區老字號五金行今年只賣出3盞。老闆娘說，現在不再年年進貨，很少人有購買需求。記者徐白櫻／攝影

台灣沿海鄉鎮在農曆7月有掛「普度燈」習慣，意謂替路人也替好兄弟照路回家。高雄岡山、茄萣一帶居民習慣稱為「路燈」，但隨著社會變遷愈來愈少見，今年岡山老街的老字號五金行僅賣出3盞，未來可能不再販售。文史工作者劉天賦說，早年鄉下家家戶戶都有掛燈習慣，現在街燈很亮不再需要額外照明，只有老一輩居民遵照習俗行事。

農曆7月是俗稱的鬼月，岡山、茄萣、梓官、湖內等地居民在7月1日起拿出家中「路燈」掛在家門口或者附近道路黑暗處，愈往偏遠聚落愈多，鬧區反而很少見。岡山里里長劉天賦觀察說，這個鬼月習俗隨著時代演變式微，岡山區只有在石螺潭、五甲尾一帶的偏遠聚落能看見，僅剩老街一家老字號五金行販賣新燈。

劉天賦說，台南人也會掛普度公燈，北高雄有相同習俗，50歲以上的人不陌生，早年路燈少照明不足，7月走夜路心裡會毛毛的，若多一盞路燈照明比較安心；童年家中開佛具行，每逢7月要幫忙家人組裝銷售，印象非常深刻，現在路燈很亮，愈來愈少看見住家掛燈。

岡山區開元街上的讚成五金行銷售四角造型路燈，燈板寫著「慶讚中元」、「一心誠敬」等文字。鄧姓老闆娘說，自家五金行開店歷史約50年，以前路燈的透明面板是玻璃、裡面放蠟燭，現在改成壓克力板與電燈泡，旁邊有個小塑膠管當插香座，現在老街僅剩自家銷售，目前為止只賣出3盞，目前店內還剩2盞庫存，以後若沒人買就不再進貨。

高雄岡山區頂潭路一帶還有住民張掛普度公燈，通電後會發出紅色燈光。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山區頂潭路一帶還有住民張掛普度公燈，通電後會發出紅色燈光。記者徐白櫻／翻攝
岡山人俗稱的「路燈」是四角造型，質材從早年的玻璃變成壓克力板，燈芯也從蠟燭變成電燈泡。記者徐白櫻／攝影
岡山人俗稱的「路燈」是四角造型，質材從早年的玻璃變成壓克力板，燈芯也從蠟燭變成電燈泡。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山區頂潭路一帶還有不少住民張掛普度公燈，愈往市區愈少見。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山區頂潭路一帶還有不少住民張掛普度公燈，愈往市區愈少見。記者徐白櫻／翻攝

岡山 老街

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