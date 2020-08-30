雄中人大集合 陳其邁小內閣互稱學長、學弟好親切

高雄市長陳其邁是高雄中學校友，他小內閣一級主管中也有不少雄中人，包含教育局長謝文斌、水利局長蔡長展、地政局長陳冠福、新聞局長董建宏、客委會主委陳志勇、農業代理局長王正一等，就像是雄中人大集合，董建宏說，彼此私下會互稱學長、學弟，共事上多一分親切感，也會聊母校趣事。

陳其邁近年常回母校出席畢業典禮，2018年6月，他當時是高雄市長參選人，致詞時鼓勵學弟妹畢業後要保持「搞怪」、「白目」精神，勇敢在人生旅途中闖蕩，也別忘了回故鄉奉獻所學。

陳其邁是民國72年從雄中畢業，他說，30年來雄中傳統不變，鼓勵學弟妹們帶著搞怪、白目精神到各地闖蕩，也吸取新知，碰到困難要把吃苦當吃補，要永遠心繫故鄉，也回家鄉奉獻所學。

教育局長謝文斌原本是高雄中學校長，被陳其邁網羅加入小內閣，謝文斌是74級、水利局長蔡長展75級、地政局長陳冠福67級、新聞局長董建宏78級、客委會主委陳志勇74級、農業代理局長王正一80級，期別比一比，陳冠福算是「大學長」。不只一級主管，市府公務員中，雄中人比率也不低。