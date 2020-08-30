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雄中人大集合 陳其邁小內閣互稱學長、學弟好親切

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁民國72年從高雄中學畢業後，考取中山醫學院醫學系，之後棄醫從政。本報資料照片
高雄市長陳其邁民國72年從高雄中學畢業後，考取中山醫學院醫學系，之後棄醫從政。本報資料照片

高雄市長陳其邁是高雄中學校友，他小內閣一級主管中也有不少雄中人，包含教育局長謝文斌、水利局長蔡長展、地政局長陳冠福、新聞局長董建宏、客委會主委陳志勇、農業代理局長王正一等，就像是雄中人大集合，董建宏說，彼此私下會互稱學長、學弟，共事上多一分親切感，也會聊母校趣事。

陳其邁近年常回母校出席畢業典禮，2018年6月，他當時是高雄市長參選人，致詞時鼓勵學弟妹畢業後要保持「搞怪」、「白目」精神，勇敢在人生旅途中闖蕩，也別忘了回故鄉奉獻所學。

陳其邁是民國72年從雄中畢業，他說，30年來雄中傳統不變，鼓勵學弟妹們帶著搞怪、白目精神到各地闖蕩，也吸取新知，碰到困難要把吃苦當吃補，要永遠心繫故鄉，也回家鄉奉獻所學。

教育局長謝文斌原本是高雄中學校長，被陳其邁網羅加入小內閣，謝文斌是74級、水利局長蔡長展75級、地政局長陳冠福67級、新聞局長董建宏78級、客委會主委陳志勇74級、農業代理局長王正一80級，期別比一比，陳冠福算是「大學長」。不只一級主管，市府公務員中，雄中人比率也不低。

董建宏說，他胞妹是雄中音樂班畢業，有回母校擔任音樂班兼任老師，去年是他畢業30周年，每一屆校友會由畢業30年那一屆主辦。董建宏強調，市府內閣有來自各學校畢業的優秀人才，雄中校友只是一部分，大家同心為高雄努力打拚。

高雄市教育局長謝文斌原本是高雄中學校長，被陳其邁網羅加入小內閣，謝文斌是74級，比陳其邁小2屆。本報資料照片
高雄市教育局長謝文斌原本是高雄中學校長，被陳其邁網羅加入小內閣，謝文斌是74級，比陳其邁小2屆。本報資料照片
高雄市長陳其邁（前排中）是高雄中學校友，他小內閣一級主管中有不少雄中人。本報資料照片
高雄市長陳其邁（前排中）是高雄中學校友，他小內閣一級主管中有不少雄中人。本報資料照片
高雄市新聞局長董建宏也是雄中人，他胞妹是雄中音樂班畢業，和雄中關係緊密。記者王慧瑛／攝影
高雄市新聞局長董建宏也是雄中人，他胞妹是雄中音樂班畢業，和雄中關係緊密。記者王慧瑛／攝影

陳其邁

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