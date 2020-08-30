造林林農換約難 拆掉半邊房子換取林地種筍謀生

林務局出租國有林地給林農協助造林，嚴苛規範常引發換約林農陳情與抗議，高雄、屏東兩地1200多件逾期換約案，多達4成林農未能換約成功。有人忍痛拆除半邊住家換約，也有人不甘心拆解居住半世紀的老房子，四處陳情爭取權益，抱怨法令不近人情。林務局屏東林管處表示，林務局近年修改法規，放寬出租地造林比例與暫准工寮標準，近日在各地召開座談會聆聽林農心聲，會積極輔導林農延續租約。

早年台灣社會謀生不易，高雄甲仙、六龜與杉林等地都有林農承租旗山事業區與荖濃事業區林地參與造林，林農可種植麻竹、桃花心木與樟樹等多元樹種，林農通常選在林地附近蓋房子（工寮）定居，但有不少人私下轉作樹薯或其他經濟型果樹、茶樹謀生。

林地通常9年換約一次，換約審核日趨嚴格，栽種林木項目不符合或違規蓋工寮都無法順利續約，有人因此失去農保身分。甲仙區農會指出，農會近三成會員以「佃農」身分加入農保，若無法續約就面臨退保，很多人有這個困擾。

甲仙林姓農民52年前從嘉義移居甲仙山區，隨著子女出生，房舍面積約百餘坪。他說，房舍曾被課徵過房屋稅，也有航照圖可證明在民國58年就已經蓋好，之前換約都沒問題，107年卻被要求拆掉超出坪數才能換約，山上生活半世紀之久，房子從竹筒屋翻新成磚造屋，不甘心拆屋換約，四處陳情爭取權益；隔壁種竹筍的葉姓林農更慘，拆除一半房子換租約，全家十口擠在狹小的半屋內，為生活不得不妥協。

杉林劉姓林農租地後購買貨櫃屋當工寮，後來面臨換約難題，6分林地因土地分割導致連工寮都不能蓋，後來只好拆除貨櫃屋，甚至還被林務局提告，最後支付5萬元律師費，1年多前賣掉貨櫃屋。他說，林務局規定不合情理，連工寮都不能蓋，如何參與造林？