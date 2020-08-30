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台南與屏東攜手助獅子鄉弱勢家戶修屋 只用21天就完工

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（左）、副總統賴清德（左二）出席弱勢家戶整建完工典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）、副總統賴清德（左二）出席弱勢家戶整建完工典禮。記者陳弘逸／攝影

台南市政府以及「台南市工會行善團」，首次跨縣市與屏東縣政府推出的「百工師傅志工團」，合作幫助位於屏東縣獅子鄉弱勢家屋修繕工程，共歷時21天，於今天上午順利完工。

副總統賴清德過去任職台南市長期間，於2013年結合各工會修繕志工組成「台南市工會行善團」，更推出「有情有疼心ㄟ厝」計畫。行善團從成立至今，已幫助共113戶弱勢、職災勞工家庭、獨居長者的住家修繕。

有鑑於「台南市工會行善團」的經驗，副總統賴清德於7月28日與台南市長黃偉哲前往拜訪屏東縣長潘孟安時，雙方就曾針對修繕志工團隊做經驗交流，並於8月9日決定跨縣市攜手協助位於屏東縣獅子鄉的弱勢家戶。

根據審核小組會勘，位於屏東縣獅子鄉的許姓女子（49歲）與丈夫育有2子，且仍在學，由於未達低收入戶或中低收等社會福利資格，因此家中只靠丈夫每月工作所得2至3萬左右過活。

然而，許女的住家老舊，屋頂常有漏水問題，住家連衛浴設備都沒有，只仰賴微薄收入過活，並無法負擔高額的房屋修繕，以及增設浴廁設備的費用，因此，一家四口多年來，上廁所、洗澡都向鄰居借用。

有鑑於此，屏東縣政府勞動暨青年發展處8月9日率領「百工師傅志工團」，以及台南市政府勞工局長王鑫基率領的「台南市工會行善團」，一同前往獅子鄉替許女一家修屋。

「百工師傅志工團」張姓志工表示，從八月初進駐至今，原本預計9月15日才完工，不過在台南志工團的幫助下，進度超前，歷時約21天，終於在今天順利完工。

許姓屋主表示，過去房屋漏水，衛浴設備缺乏，盥洗與如廁不便已經非常多年，能受到政府機關與志工團的幫助，真的非常感謝，也非常感動。

副總統賴清德表示，對照整建以前，與整建之後，真的改善非常多，本來沒有衛浴設備，廚房也非常擁擠，孩子也沒有屬於自己的房間，房屋也沒有多餘的空間能夠收納物品，經過整建後，相信生活起居，應該會更佳舒適與方便。

賴清德還說，這是第一個由屏東縣政府與台南市政府各志工團共同合作的家戶，一起出錢出力，未來新整建的房子，希望能幫助一家人，健康、平安、順利，也祝福家運昌隆。

許姓屋主（左）、副總統賴清德（右）視察弱勢家戶整建情況。記者陳弘逸／攝影
許姓屋主（左）、副總統賴清德（右）視察弱勢家戶整建情況。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）、副總統賴清德（中）出席弱勢家戶整建完工典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）、副總統賴清德（中）出席弱勢家戶整建完工典禮。記者陳弘逸／攝影
副總統賴清德（右）視察弱勢家戶整建情況。記者陳弘逸／攝影
副總統賴清德（右）視察弱勢家戶整建情況。記者陳弘逸／攝影

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