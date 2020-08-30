直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

疫情影響百業齊慘，金門因為小三通中斷，受衝擊程度明顯比台灣本島高，但有個行業卻異軍突起，就是金門的酒店業，原因也是因為小三通中斷，金門酒客無法到對岸廈門消費，就只能留在金門「促進內需」，由於除了政府的三倍振興券外，金門也自己發行振興券，酒店業看準商機，喊出「歡迎使用振興券，拿來發小費也行。」

金門有酒店嗎？這是不少人的疑問，因為大家記憶中的金門是純樸小島，但其實小小的金門島上共有18家酒店，但都是以KTV或小吃店登記，大部分都集中在金城、金寧地區。

在疫情開始前，金門因地理位置特殊性，不少行業摩拳擦掌投入金門開店，去年在金寧鄉，一家豪華的時尚會館酒店開幕，業者共砸下1400萬投資，該會館執行長小凡透露，她當初本來想在金門開咖啡店，沒想到後來咖啡店沒開成，反倒是先開起了酒店，她說，金門的喝酒文化盛行，通常會續攤，所以生意還不錯。

據了解，以前不少金門人習慣周末呼朋引伴到廈門酒店唱歌喝酒，可如今廈門過不去，只能「轉戰」金門酒店，不少酒店周末都是客滿，沒有早訂位，還沒有包廂，加上除了中央的三倍振興券，金門也發行2000變4000的「1+1振興券」，一人就有7000元消費額度。

小凡的時尚會館就是金門首家收振興券的酒店，小凡說，一開始很多客人都打電話來詢問可否使用，反正振興券視同現金，又可以促進消費，她在與股東討論後，決定開始收振興券，預估整體業績成長超過3成，現在每晚生意都是強強滾，常常都要預約，甚至有客人等了快一小時才能進場消費，但大家也都願意等，一掃4月初全國酒店被禁的陰霾。

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