租騎高雄公共腳踏車第1百萬幸運兒出爐 獲空氣清淨機

高雄市交通局今天公布租借「高雄YouBike 2.0」的第100萬名使用者，是8月28日下午2時42分從市警局左營分局新莊派出所站騎到文藻外語大學站的市民，可以獲得夏普空氣清淨機和限量高雄YouBike2.0紀念卡。不是第100萬名租用者也不用灰心，即日起到9月30日，完成租借「高雄YouBike 2.0」達5次（含）以上，就有一次參加萬元禮券月月抽的機會。

高雄市的「YouBike 2.0」從7月1日啟動，到本月28日突破百萬。交通局長張淑娟說，即日起到9月30日，除前30分鐘享免費騎乘優惠外，完成租借「高雄YouBike 2.0」達5次以上，即可參加一次萬元禮券月月抽，騎乘10次享有2次抽獎機會，依此類推，騎越多次中獎機率越高。一卡通公司也配合這次活動，推出「iPhone好禮雙重抽」，騎YouBike的民眾有機會將iPhone SE(64G)、Switch等好禮帶回家。

張淑娟表示，市府與微笑單車團隊已在全市交通節點、學校、商圈等完成設置超過607處租賃站，提供超過6000輛公共自行車提供服務，未來將搭配全市公車、捷運及輕軌等公共運輸路網持續增設至1000站。

她說，目前租借次數前3名的站點分別為捷運凹子底站4號出口、捷運巨蛋站2號出口和高雄女中站。

相關訊息可到「高雄YouBike2.0」官網、APP：YouBike微笑單車2.0查看，或洽客服專線：0800-372-618或07-2626288。