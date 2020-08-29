屏東「森林中的圖書館」開幕首個周六 湧入兩萬人次

睽違2年多，屏東縣立圖書館整建後打造為「森林中的圖書館」，整合自然綠意、書香，展現耳目一新人文氣息，28日開館後，圖書館在29、30日規畫「Our Library X 最美市集」，今天（29日）開館的首個周六，湧入兩萬人次，屏東縣府文化處提醒入館民眾，不要帶飲料，館內禁止飲食、記得戴口罩，一同維護圖書館的環境。

屏東縣立圖書館座落在綠意環繞的公園，彷如置身在森林中，屏東縣立圖書館以「Our Library」為定位，全館有700個座位，今天上午9點開館後，陸續有人潮進入，今天天氣晴朗，不少親子家庭都到圖書館，尤其一樓兒童區，在白天尖峰時刻，最熱門，1樓兒童館的圓桌幾乎都坐滿了人。

讓圖書館工作人員感動的是，今天開館首假日湧入2萬人次，但大家都很很用心的維持圖書館內的秩序。28日開幕當天共有2486人次，今開館首個星期六，文化處原本預期約1萬人次，傍晚統計有2萬人次，超乎預期。

屏東縣立圖書館歷時兩年改造後，讓屏東人相當驚艷，直呼「跟以前完全不一樣！」。