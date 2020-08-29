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亞洲換肝之父陳肇隆 獲選高雄市十大傑出市民

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄國際青商會主辦的十大傑出市民選拔活動，今天頒獎表揚。圖／華友聯建設提供
高雄國際青商會主辦的十大傑出市民選拔活動，今天頒獎表揚。圖／華友聯建設提供

第3屆高雄市十大傑出市民獎今午在國賓飯店頒獎，除「亞洲換肝之父」陳肇隆、正忠排骨董事長王金忠等，房地產界有華友聯開發公司董事長陸炤廷及擔任大高雄不動產商業同業公會理事長的居興建設董事長林詠盛兩人，分別獲得都市建設發展類及公益慈善社會服務類傑出市民。

高雄市高雄國際青年商會主辦的高雄市十大傑出市民表揚活動今午登場，房地產界占了兩人。主辦單位表示，華友聯開發公司董事長長陸炤廷，23歲時投入建築行業，由3人公司開始，親力親為，他以年輕思維，思考住戶的需求，把住戶當親友，成為永續里鄰關係，十多年來更致力推動美好居家生活。

碩士專攻資訊管理的陸紹廷，應用熱門的大數據，推動家族活動、共學活動，也為住戶製作獨享的APP，關照生活點滴，售建案的同時，也認養公園與大同醫院合作成立長照站等，帶住戶投入公益事務，一同成長。

居興建設董事長林詠盛個人期投入公益慈善活動，除擔任大高雄不動產商業同業公會理事長，也曾當過高雄市慈善團體聯合會理事長，成立九甲圍如意慈善會，協助貧困家庭和失學孩童度過難關，讓許多弱勢家庭受惠。

華友聯建設董事長陸炤廷，獲選今年高雄十大傑出市民。圖／華友聯建設提供
華友聯建設董事長陸炤廷，獲選今年高雄十大傑出市民。圖／華友聯建設提供

高雄市

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