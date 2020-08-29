搞創意！縣府辦獅山坑道音樂會 軍事要地成南管演奏廳

不讓翟山坑道音樂會一枝獨秀，知名的獅山砲陣地，今天也舉辦1場「獅山坑道音樂會」，除了有精采的砲操表演外，也特別與傳統南管結合，進行傳統音樂演奏會，今日初登場便吸引大批遊客前往，欣賞這場傳統音樂與人文史蹟結合的音樂響宴。

金門縣政府表示，獅山坑道音樂會金門早年因軍事需要，建置諸多坑道，以做為防務需要，隨著國軍精實，軍方釋出防禦範圍，金門縣政府與國家公園管理處，陸續建置具特色的坑道，其中獅山砲陣地，以砲操表演，成為金門代表性景點，而翟山坑道除原有小艇坑道的特色外，更在引入音樂表演後，「翟山坑道音樂節」也成為金門最受矚目的活動之一，其共同點即利用坑道共鳴特色，將音樂層次呈現更具亮麗的表現。

金門觀光處長丁健剛表示，為了讓民眾體驗有別於以往的坑道氛圍，在縣府的縣務會議上，就要求金門縣文化局與金門縣政府觀光處攜手合作，在坑道上可以有不同的演出，經過初期協調，推出兩場免費的「獅山坑道音樂會」，本次特邀請當地知名南管團體「金門浯江南樂研習社」及「金門縣仙洲薪傳南音社」，到獅山砲陣地一號砲堡(影音區)表演，演出曲目包括「風打梨」、「隨君出來」、「一間草厝」、「一身愛到君鄉里」等。

丁健剛提到，獅山砲陣地的精彩砲操表演一向深受遊客青睞，這次特地與傳統南管結合，除了希望可以扶植在地藝文團體外，也將持續與地區特色表演團體合作，或鼓勵地區具特色團體能導入，更期盼藉由多元地區文化活動，將傳統文化持續傳承下去，也賦予景點全新風貌，讓遊客能有不同感受；如遊客反應熱烈，未來還會規畫與不同藝文團體合作，讓景點創造更多可能。