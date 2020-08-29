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高雄市接連豪大雨淹水 盤點改善工程經費逾17億元

中央社 / 高雄29日電
高雄市接連豪大雨造成全市有20處積淹水點，市府水利局今天盤點出積淹水及改善方案，將向水利署爭取辦理排水規劃檢討、應急及治理工程經費，共約新台幣17億3300萬元。報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市接連豪大雨造成全市有20處積淹水點，市府水利局今天盤點出積淹水及改善方案，將向水利署爭取辦理排水規劃檢討、應急及治理工程經費，共約新台幣17億3300萬元。報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄市接連豪大雨造成全市有20處積淹水點，市府水利局今天盤點出積淹水及改善方案，將向水利署爭取辦理排水規劃檢討、應急及治理工程經費，共約新台幣17億3300萬元。

0825豪大雨集中在岡山等地區，造成全市有20處積淹水點，市長陳其邁表示，已聯繫水利署長賴建信下星期南下協助解決改善水患問題。

市府水利局今天指出，歷經0825豪大雨，水利局立即盤點淹水問題並提出改善方案，將向水利署爭取經費辦理治理及應急工程，經費約17億3300萬元。

水利局擬定改善工程包括：永安北溝排水系統、岡山土庫排水系統、美濃福安與竹子門排水系統等工程，相關經費亟需中央支援，水利局將會在賴建信星期一南下聽取積淹水簡報時一併提出經費需求。

水利局指出，這次豪雨主要集中在岡山區，最大6小時累積雨量重現期達10至20年，已超過排水系統設計標準，導致岡山五甲尾一帶局部低漥地區的積水；其餘市區受到10分鐘及20分鐘的極短延時強降雨影響，10分鐘內雨量達到15毫米，甚至超過20毫米是導致部分地區短暫積水的原因之一。

水利局指出，高雄市防洪治水經過多年系統性治理，自民國95年易淹水地區水患治理計畫至今年，排水防洪整治已投入總經費220億元，改善工程已有效降低水患潛勢。

淹水 岡山 水利署

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