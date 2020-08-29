岡山秀傳醫院歡慶20年院慶 續扮演「厝邊好醫院」
高雄岡山醫院由秀傳醫療體系接手，更名岡山秀傳醫院滿20年，今天舉辦慶祝活動，秀傳醫療體系總裁黃明和與岡秀醫院院長趙昭欽帶領同仁切蛋糕，地方人士齊賀岡山秀傳醫院20歲生日快樂。
岡山秀傳醫院的前身是高雄縣府公辦民營的岡山醫院，2000年起委由彰化起家的秀傳紀念醫院南下經營，至今滿20年。
岡山秀傳醫院今天上午舉辦20年院慶活動，在祥獅獻瑞下拉開序幕，立委邱志偉與高市議員方信淵、高閔琳、宋立彬、陳明澤與黃明太等人到場祝賀。院長趙昭欽表示，岡山醫院是北高雄唯一的市立醫院，肩負守護大岡山民眾健康的使命，未來將持續以「厝邊好醫院」的角色服務居民。
院方指出，岡秀20年來引進最新儀器，導入E化醫療、擴增急性病床與開刀房、設置「震波碎石中心」，並因應高齡社會設立長照A、C據點及失智共照中心，推動居家醫療、居家照護及居家安寧等服務。
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