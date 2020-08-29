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高雄輕軌二階美術館路大順路段 市府擬保留原快慢車道

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市陳其邁要重啟輕軌二階工程，不過高雄市政府捷運局目前擬的方案與之前備受爭議的方案有所調整，美術館路、大順路的路寬都不變，輕軌二階經美術館路的路廊會向美術館的方向移，大順路段最多用到目前路邊停車格的空間，市府將增加規畫路外停車場紓緩停車需求。

高雄市捷運局歷經多場公聽會之後，了解美術館路沿路居民擔心輕軌二階經過，會縮減目前只有20米的路幅，影響大樓住戶的進出。捷運局表示，根據居民的意見，正在修正此路段的路廊，原則上會保留目前的路寬，不用到美術館路，輕軌路線往北沿美術館園區移。

捷運局對於大順路的規畫，車站會設在路口，不設在道路中段，輕軌路廊也不動到快慢車道，是以目前的路邊停車格空間為主，分從路的兩邊經過。

這些新規畫，高雄市捷運局預計9月中旬開5場說明會向相關居民說明，然後把居民的意見彙整送市府內部討論裁示。

美術館 捷運 輕軌 陳其邁 高雄市

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