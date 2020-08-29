「春吶」離開墾丁就不對味 屏東獨立音樂節重拾感動

屏東墾丁在疫情解封後開始回溫，昨天是中小學開前最後一個周末，縣府為墾丁帶來全新的音樂品牌「屏東獨立音樂季─唱給海聽」，讓人重拾墾丁「春吶」的音樂感動；縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，獨立樂團和樂迷都有「到其他地方舉辦，味道都不對了」心聲，音樂季明年可望重回4月春假開唱，另恆春半島接著每月都有不同主題的活動，讓國旅熱潮不間斷。

根據墾管處公布的旅遊人次統計，4月因疫情掉到7.8萬人次的單月新低，疫情趨緩後5月起回溫，上月衝高到36萬，本月估計也會超過30萬人次；暑假是墾丁的旅遊旺季，學校開學後國旅又開始降溫，縣府表示，恆春半島接著有9月收穫那麼多，10月國際衝浪節、屏日生活市集、半島歌謠季，11月四重溪溫泉季、落山風藝術季，12月有聖誕節及綵燈節等叫好又叫座的大型節慶活動，可望帶動一波波國旅人潮。

獨立音樂創作樂園的老牌墾丁「春天吶喊」前年出走高雄、大咖歌手演唱會型態的「春浪音樂節」停辦，今年4月受疫情影響墾丁音樂季活動又停擺，縣府繼去年在墾丁大灣舉辦「秋天不吶喊」，今年再打造「屏東獨立音樂季」音樂品牌，昨、今兩天中午12時半至晚上10時分兩個大舞台開唱，邀部分曾在「春吶」登台的24組獨立樂團輪番登台飆唱。

17年曾在「春吶」登台的「四分衛」樂團昨天和樂迷分享心情時，回憶追求自由音樂風的「 春吶」，獨立創作樂團和DJ在大草坪多個舞台同時開唱，曲風涵蓋搖滾、爵士、藍調、雷鬼，樂迷席地而佳，或隨音樂起舞、啜飲啤酒、享美食，氣氛很嘉年華，但那個舞台一離開墾丁，感覺「味道」就不對了，讓人懷念。