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紅豆不是只有紅豆餅！農友研發紅豆面膜顛覆傳統印象

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
紅豆面膜。記者劉星君／攝影
紅豆面膜。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹紅豆成為紅豆代名詞，紅豆除了紅豆餅外，還可以做成魚鬆、面膜與化妝水！農委會農糧署推動「大糧倉計畫」，輔導農民擴大生產高品質、新鮮、安全與非基改的國產雜糧，南區分署輔導「樸作良食」，將屏東紅豆透過加工方式研發系列產品，包括紅豆麵條、紅豆豆漿、紅豆羊羹、紅豆天貝魚鬆、紅豆蛋捲、 紅豆舒敏面膜及紅豆化妝水，今天舉行發表會，30日下午在屏東火車站戶外廣場舉辦紅豆雜糧產銷會，邀請民眾發現紅豆的無限可能。

農糧署南區分署長姚志旺說，全台種植紅豆面積5300公頃，屏東縣有4600公頃，以萬丹鄉最多有1400多公頃，另外在新園、東港、崁頂、南州與屏東市都有種植紅豆。第二多就是高雄的美濃有1000公頃。

今天舉行產品發表會，與會立委莊瑞雄、鍾佳濱，縣議員許展維都敷上紅豆面膜，行動支持農特產品。姚志旺說，國人每年食米量受飲食西化影響減少，稻米生產充裕，但雜糧卻年年增加進口量，「大糧倉計畫」減少水稻面積及活化休耕地，鼓勵及輔導農民生產優質的雜糧產品，期望提升國產雜糧自給率，輔導業者運用加工，讓國產雜糧也能創立在地品牌化加以銷售，拓展更多消費族群。

萬丹鄉竹林有機農場黃淑女，也是有限責任屏東縣禾佳有機農產運銷合作社理事主席，她說，紅豆是健康雜糧，農場運用有機方式栽種，過程堅持無農藥，只使用植物性肥料，在田間飼養雞、鵝，利用天然方式除草，讓消費者吃得開心外，更要吃得安心。

紅豆雜糧產銷會在8月30日下午2點到晚間7點，在屏東火車站戶外廣場舉行，現場也提供宅配服務，讓消費者方便購物，逛得開心

農糧署南區分署長姚志旺（右）與屏東縣禾佳有機農產運銷合作社主席黃淑女（左），告訴大眾，紅豆不是只有紅豆餅，還可以研發出紅豆面膜、紅豆魚鬆等產品。記者劉星君／攝影
農糧署南區分署長姚志旺（右）與屏東縣禾佳有機農產運銷合作社主席黃淑女（左），告訴大眾，紅豆不是只有紅豆餅，還可以研發出紅豆面膜、紅豆魚鬆等產品。記者劉星君／攝影
立委莊瑞雄（右三）、縣議員許展維（左二）等人，都敷上紅豆面膜，行動支持農特產品。記者劉星君／攝影
立委莊瑞雄（右三）、縣議員許展維（左二）等人，都敷上紅豆面膜，行動支持農特產品。記者劉星君／攝影
屏東縣立委鍾佳濱（左五）敷上紅豆面膜，力挺台灣農特產品。記者劉星君／攝影
屏東縣立委鍾佳濱（左五）敷上紅豆面膜，力挺台灣農特產品。記者劉星君／攝影
紅豆天貝魚鬆、紅豆豆漿。記者劉星君／攝影
紅豆天貝魚鬆、紅豆豆漿。記者劉星君／攝影

屏東縣 萬丹

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