「雄大叔叔」贈送參考書 北高雄家扶孩子省下購書費用

高雄中學75級畢業生成立同學會聯絡情誼，2年半前發起照亮家扶兒的捐書計畫，今天同學會成員帶著715本厚重國高中參考書到高雄旗山，趁學期開始前替68位北高雄家扶孩子備妥量身打造的套裝參考書，並勉勵孩子不畏艱難，努力向學翻轉人生。

「雄中75級同學會」成員400多人，107年初啟動「擁抱知識‧擁抱希望」的光明燈計畫，捐贈參考書給南高雄家扶中心。擔任總召的屏科大教授總召李佳言表示，今天是第5次贈書，首度捐給原高雄縣轄區的北高雄家扶中心，希望這些參考書讓孩子擁有好的工具書，花一點時間就能獲得好知識。

今天中午，雄中同學會邀請受扶助童與家長在旗山雙胞胎餐廳用餐，逐一分贈68套涵蓋學測與高職各領域的教科書，另有一批數學名師林延熹贈送的書本，孩子暱稱同學會成員為「雄大叔叔」。

活動執行人張簡永祥說，雖然很多人天生不平等，但教育資源與機會應該要平等，弱勢孩子的物質生活比不上別人沒關係，但不要連「書本」都比別人少。

六龜國中謝姓學生說，學校即將開學，這批參考書剛好可以替父母省下一筆購書費用，感謝「雄大叔叔」愛心。