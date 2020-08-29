金門中秋博餅活動邀藝想台灣劇團表演 給你好看

金門的年度大型活動~中秋博狀元餅系列活動，將自9月1日開跑，展開為期一個月的傳統民俗活動，其中「金厚看」閃亮登場，由台灣第一個進軍中國選秀節目拿到冠軍的職業團體「藝想台灣劇團」擔綱，於9月1日至6日一連六天在總兵署演出，表演主題為「十二生肖-時來運轉」，將有嫦娥與十二生肖可愛動物下凡來陪伴大家過節，邀民眾一起來看好戲。

金門觀光處處長丁健剛表示，中秋博狀元餅系列活動的「金厚看」自9月1日至6日，每天晚上7：00~7：30在總兵署演出，在演出前18:40-18:50將會有遊街攬客，遊街路線有A、B兩條，都是從金城車站出發，9/1(二)、9/3(四)、9/5(六)是走A路線，由中興路146巷走到北鎮廟後向下走中興路，再由莒光路轉回總兵署；9/2(三)、9/4(五)、9/6(日)則是走B路線，經珠浦東路4巷往模範街，再由貞節牌坊走莒光路轉到總兵署，民眾將可以搶先一睹劇團的風采。

此外，8月31日下午 15:00將在尚義機場金門形象館的快閃演出，有月兔、嫦娥以及十二生肖眾動物下凡，生動活潑的演出要帶給旅客滿滿的驚喜。