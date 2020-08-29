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恆春中元搶孤無懼疫情 「豎燈篙」招引鬼神驅瘟疫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮公所今天上午舉行「豎燈篙」儀式，為下月2日晚上的中元豎孤棚大賽揭開序幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮公所今天上午舉行「豎燈篙」儀式，為下月2日晚上的中元豎孤棚大賽揭開序幕。記者潘欣中／攝影

「南恆春、北頭城」是農曆7月民俗鬼月台灣搶孤文化的兩大觀光勝地，宜蘭頭城因受疫情影響停辦搶孤賽，屏東恆春成為今年唯一的民俗搶孤活動；主辦單位擲筊請示時間後今天上午舉行「豎燈篙」儀式，代理鎮長許重慶說，為因應疫情，32隊同場競賽首度縮減至20隊，活動由5天縮減至3天，規模雖縮小，但去年前3名在地隊和宜蘭2支傳統強隊都報名，精采度不減。

「燈篙」是廟宇於建醮時導引三界神靈和陰間鬼魂降臨的設施，可視為「請帖」或「路標」，對鬼神而言，它是照耀前來的神器，對人而言，則為醮場祭典的標幟；鎮公所今年特別從外地山區覓得26公尺長的綠竹，今天上午11時在代理鎮長許重慶、補選新科鎮長陳文弘和里長的祝禱鳴炮下，緩緩將燈篙安置在孤棚架上方，為下月2日晚上的豎孤棚大賽揭開序幕，也祈求眾神驅除瘟疫。

恆春搶孤活動有百餘年歷史，早期城內較有錢的人，中元普渡後將祭品施捨城外的貧苦人家取用，由於爭搶祭品會發生鬥毆或踩傷，光緒5年時改以「爬孤棚」競賽取得放置孤棚上的貢品，每3年一科，由土地公廟的爐主輪流舉辦，日治時代被禁，民國62年復辦，傳統只有4根牛油柱供攀爬，84年鎮公所承辦後每年舉辦，前鎮長葉明順為擴大參與，96年由4支棚柱增至36支，中央4柱留給「好兄弟」不開放，以攀爬棚柱的閩南語「豎」，音譯為「豎孤棚」，延用至今。

鎮公所說，今年邀請台語金曲歌后詹雅雯、百萬王子許富凱到場演出，在往年必有的踩街大遊行（9月1日下午6時）、普渡法會（8月31日起連續3天）與9月2日晚上的中元豎孤棚競賽、晚會表演外，為推廣恆春在地農漁特產，活動現場今年加入農特產品試吃及購買農特產品滿額300元可參加摸彩活動。

屏東縣恆春鎮公所今天上午舉行「豎燈篙」儀式，在代理鎮長許重慶、補選新科鎮長陳文弘和里長的祝禱鳴炮下，緩緩將燈篙安置在孤棚架上方，為下月2日晚上的中元豎孤棚大賽揭開序幕。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮公所今天上午舉行「豎燈篙」儀式，在代理鎮長許重慶、補選新科鎮長陳文弘和里長的祝禱鳴炮下，緩緩將燈篙安置在孤棚架上方，為下月2日晚上的中元豎孤棚大賽揭開序幕。記者潘欣中／攝影

搶孤 恆春 疫情

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