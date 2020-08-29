高雄甲仙崩塌地整治獲「優良農業建設工程」優等獎肯定
行政院農委會辦理「108年度優良農業建設工程獎」評鑑，林務局屏東林管處成績優異，旗山事業區「崩坪坑野溪崩塌地處理二期工程」多年整治有成，施工兼顧生態景觀，獲得治山防災類優等獎；另有屏東「雙流濱溪休憩設施及景觀工程第二期」獲得設施類佳作獎。
「崩坪坑野溪崩塌地處理二期工程」位在高雄市甲仙區，隸屬旗山事業區第29林班。屏東林管處指出，此地歷經多次颱風豪雨侵襲，曾奪走多條人命，林務局人員多年分期進行整治防災，工程兼顧生態營造，今年參賽獲得治山防災類優等獎。
「雙流濱溪休憩設施及景觀工程第二期」位在屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區。屏東林管處指出，此休憩設施採用生態工法，設計融入現有環境，遊客可親近大自然，獲設施類佳作獎肯定。
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