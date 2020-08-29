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高雄大林蒲遷村說明會延期 賴瑞隆：原8月底延到9月26

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市小港區大林蒲居民何去何從，考驗高雄市政府新團隊與中央、地方的協調能力。圖／本報資料照片
高雄市小港區大林蒲居民何去何從，考驗高雄市政府新團隊與中央、地方的協調能力。圖／本報資料照片

高雄市補選出新市長之後，高雄市民代、高雄市政府馬上將大林蒲遷村案列為待解決的重要事項，立委賴瑞隆今天透露市長陳其邁就職之前就邀陳其邁聽取大林蒲各里長意見，原訂8月底召開的說明會，將延9月26日邀集經濟部、市府、大林蒲居民說明遷村草案和各項進度。

賴瑞隆說，8月22日邀陳其邁、甫公布人事的市政府都發局長楊欽富和小港大林蒲沿海6里里長初步溝通，請陳其邁聽取各里長意見，以加速研擬草案方向。

賴瑞隆表示，小港沿海6里鄉親期盼新市府盡速公布遷村計畫草案，就草案內容進行實質意見表達，再由市府修正符合鄉親訴求的版本，以維護居民權益。

他說，目前市府已就初擬遷村計畫草案版本，內部溝通並與經濟部開會討論進行調整，估計3星期完成相關工作，他會在9月26日邀請經濟部長王美花、陳其邁到大林蒲說明，並就鄉親整體意見再進行修正，以爭取鄉親最大權益。

賴瑞隆表示，去年10月，行政院長蘇貞昌正式核定大林蒲遷村計畫589億元，並指示相關部會啟動先期作業計畫的預算編列，同時也委託高雄市政府代辦遷村計畫工作，但高雄市政府歷經罷免及補選，相關進度受到影響，原訂8月底召開的說明會，因新市府剛上任，遷村草案計畫書仍需修正，因此將遷村說明會延至9月底，讓新市府、經濟部有時間溝通準備，向沿海6里市民來報告。

賴瑞隆強調，過去4年中央地方積極合作爭取大林蒲遷村，給沿海6里鄉親更好生活品質，陳其邁在行政院副院長任內大力支持推動，促成蘇貞昌正式核定，陳當選後，立即思考各項對當地居民更有利的方案，期待明年上半年順利定案，給沿海6里鄉親更好的生活環境。

陳其邁 高雄市

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