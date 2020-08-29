為減低工安意外 高雄市推「石化履歷」

高雄為石化工業重鎮，每年平均發生2、3件石化工安意外，高市勞工局除不定期稽查，今年也推動「石化履歷」，要求廠商針對管線、設備定時盤點、更新，並透過勞安檢查的方式，試圖讓工安意外減至最低。

高市勞工局為提升重工業職業安全，舉辦石化製程安全與職業健康促進論壇，研討勞動檢查策略、製程安全管理及展示各種先進安全衛生器材、科技防災應用等。

高雄市勞工局長李煥熏表示，高雄擁有139萬勞動人口，約占總人口數的一半，歷來工安事古以營造業比例最高，製造業其次，其中石化業屬高風險事業，一發生工安事故就是大事，因此平日除提升工安意識，防災設備精良外，重點在於「小心再小心」。

高雄市勞檢處長陳俊復說，過去四年高雄平均每年有38人發生職災死亡，災害類型以墜落、滾落最多，原因除了雇主輕忽建置安全設備，勞工心存僥倖，以為攀頂工作幾分鐘不會出事，結果就發生。

至於石化業，現今廠房多是十大建設時期建置，距今3、40年歷史，設備老化，要是發生洩漏意外，常引起火災、爆炸或毒氣外洩，讓民眾心生恐懼。為此目前高雄市列管上中下游102家石化廠商，一年勞檢650次，其中具顯著風險的仍有57家。

陳俊復說，為減輕工安事故，勞工局常邀廠商高階人員耳提面命，今年2月起則推動「石化履歷」，比照汽車送廠保養的概念，要求廠商登錄管線、設備、環境等狀況，定時盤點更新，降低職災發生，但目前這項機制並無強制性，只能透過勞檢手段，加強業者勞安意識。