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「南旅屏遊」酷卡集章抽獎 加碼4款新版暢遊台南、屏東

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供
屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供

七夕剛過，屏東縣府與台南市政府在今年7月底合作，以男女朋友諧音「南屏友～旅屏遊～尋覓南旅屏遊」展開酷卡集章好禮抽大獎，因民眾熱情參與，一版已索取一空，屏縣府與台南市府再版印製原10款酷卡2萬張，並印製4款新版酷卡，用浪漫筆鋒酷卡邀請大家到陽光熱情的屏東與最多月老廟的台南暢遊，活動至109年9月20日截止，集戳章抽大獎。

屏東縣府指出， 為發揮1+1>2活絡後疫情國內旅遊效益，屏東縣府與台南市政府在7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，浪漫漫畫筆鋒把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取。

活動至今一個月，兩縣市精選墾丁國家公園、林後四林平地森林園區、四重溪溫泉、奇美博物館、藍晒圖文創園區等著名景點所設計的10款景點酷卡，各置放點已索取一空。

屏東縣府與台南市府再版印製原10款經典酷卡2萬張，並增印屏東縣深度旅遊景點，保留完整石板屋群著稱老七佳、有著金碧輝煌歐洲風教堂並融入排灣族元素的世界百大特殊教堂佳平法蒂瑪聖母堂兩景點，與台南市熱門景點七股鹽山、十鼓文化園區作為主題，限量推出4款新款酷卡，邀請民眾暢遊全台最「甜」的台南與最「暖」的屏東兩城市。

「南旅屏遊」酷卡集戳章抽大獎活動，7月底至9月20日截止，民眾在放置點領取屏東或台南酷卡，將個人資料填寫正確，在兩縣市提供的景點完成蓋章，投入摸彩箱中即完成摸彩機會，酷卡設計為明信片樣式，摸彩活動結束後，主辦單位將依民眾填寫地址寄回酷卡以作留念。

活動獎項有iPhone XR、AirPods耳機、iPad、動物森友會特仕版主機、三天兩夜雙人套票行程、五星級酒店標準雙人房住宿券等多項好禮，相關的活動辦法可至屏東縣政府交通旅遊處官網https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=67C2EFB6AA6D9C6F查詢。

屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供
屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供
屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供
屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供
屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供
屏東縣府與台南市政府7月底合作，推出「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮，把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取，一版索取一空，加碼印製。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 教堂

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