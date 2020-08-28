媒體比較治水差異 陳其邁：解決問題才是真態度

中央社 / 高雄28日電

大雨狂炸高雄，高雄市長陳其邁今天持續前往各地勘災。對於治水常被媒體拿來與前高雄市長韓國瑜比較，陳其邁表示，韓國瑜已離開高雄，換他來解決市民問題，這才是該有態度。

高雄前兩日大雨來襲，陳其邁26日先跑18個行程，到林園、大寮等地關心淹水災情，昨天則取消北上出席行政院會，選擇坐鎮高雄，從停班停課的山區到沿海地區，馬不停蹄地視察大雨狀況。雨勢今天暫歇後，陳其邁則到岡山及阿蓮查看農損。

對於治水常被媒體拿來與韓國瑜比較，陳其邁下午接受媒體聯訪指出，解決問題才是政府該有的態度，不是比較他與韓國瑜，現在韓國瑜已離開高雄，換他面對市民、解決他們問題，「這個是我們的態度」。

館長陳之漢遭槍擊，陳其邁說，這是治安事件，希望新北市治安機關掌握案情，凶嫌雖已到案說明，但背後動機是否牽涉到其他理由，仍要請警方加速破案，他早上已請助理表達關心，盼館長早日康復。

台北市長柯文哲昨日表示，在南部坐公車是傻瓜，台南市長黃偉哲批為沒同理心。對此，陳其邁指出，柯文哲應多到南部看看，過去好康都在台北，南部更需要平衡南北區域發展，希望柯文哲更接地氣，否則用台北看天下會有偏差。

陳其邁下午到岡山勘查大雨造成的農損時指出，會請農業局協助宣導及查核，盡速回報災損並提供農民救助，並透過修繕道路，讓耕作早日恢復；未來想以補助農業保險保費，讓農民更願意投保，減少災害農損。

陳其邁表示，這次大雨主要是瞬間強降雨，難以精準掌握，所以「真的是蠻提心吊膽的」，這次災損除了希望加速查察，也希望盡速救助，要求農業局「緊緊緊」，提供農民最實際、最快速的協助。

韓國瑜 陳其邁

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