黑面琵鷺佇足度冬 永安濕地成高雄第一處通過保育利用計畫濕地
黑面琵鷺大量佇足度冬的高雄永安濕地，8月6日成為高雄第一處獲內政部通過保育利用計畫的濕地，長期建構水系藍帶及生態綠網的努力，獲得肯定。
高雄市工務局表示，永安濕地、援中港濕地、鳥松濕地、半屏湖濕地、林園人工濕地及大樹舊鐵橋濕地在107年到108年間，獲內政部評為六處地方級重要濕地，高雄也成為全台地方級濕地最多的城市。如今內政部通過永安濕地保育利用計畫。
工務局長蘇志勳表示，產業與濕地可共生共存，像緊鄰林園石化工業區的林園人工濕地，83年起復育至今已有海茄苳、欖李、紅海欖、水筆仔等4種紅樹林樹種，是台灣水筆仔生長最南界。也成生物多樣性棲地，鳥類資源豐富，溪口處共有141種，其中有10種招潮蟹、3種厚蟹，魚類紀錄多達31種。
工務局表示，繼永安濕地後，正擬定保育利用計畫的濕地還有援中港、鳥松、半屏湖、林園人工濕地及大樹舊鐵橋濕地等5處。
高雄市長陳其邁表示，高雄積極經營濕地廊道，並致力多樣化生物的復育，永安與茄萣濕地是南台灣黑面琵鷺重要的賞鳥景點，光去年統計就有1千多隻造訪。洲仔濕地也發現第三級保育類的台灣特有亞種「黃裳鳳蝶」，林園海洋濕地公園出現黃金水母；今年2020濕地日，高雄市共獲1個特優、3 個優等獎項，績效全國第一。
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