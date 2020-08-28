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黑面琵鷺佇足度冬 永安濕地成高雄第一處通過保育利用計畫濕地

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄永安濕地近日成為高雄第一處獲內政部通過保育利用計畫的濕地，高市長期建構水系藍帶及生態綠網的努力，獲得肯定。圖／高雄市工務局提供
高雄永安濕地近日成為高雄第一處獲內政部通過保育利用計畫的濕地，高市長期建構水系藍帶及生態綠網的努力，獲得肯定。圖／高雄市工務局提供

黑面琵鷺大量佇足度冬的高雄永安濕地，8月6日成為高雄第一處獲內政部通過保育利用計畫的濕地，長期建構水系藍帶及生態綠網的努力，獲得肯定。

高雄市工務局表示，永安濕地、援中港濕地、鳥松濕地、半屏湖濕地、林園人工濕地及大樹舊鐵橋濕地在107年到108年間，獲內政部評為六處地方級重要濕地，高雄也成為全台地方級濕地最多的城市。如今內政部通過永安濕地保育利用計畫。

工務局長蘇志勳表示，產業與濕地可共生共存，像緊鄰林園石化工業區的林園人工濕地，83年起復育至今已有海茄苳、欖李、紅海欖、水筆仔等4種紅樹林樹種，是台灣水筆仔生長最南界。也成生物多樣性棲地，鳥類資源豐富，溪口處共有141種，其中有10種招潮蟹、3種厚蟹，魚類紀錄多達31種。

工務局表示，繼永安濕地後，正擬定保育利用計畫的濕地還有援中港、鳥松、半屏湖、林園人工濕地及大樹舊鐵橋濕地等5處。

高雄市長陳其邁表示，高雄積極經營濕地廊道，並致力多樣化生物的復育，永安與茄萣濕地是南台灣黑面琵鷺重要的賞鳥景點，光去年統計就有1千多隻造訪。洲仔濕地也發現第三級保育類的台灣特有亞種「黃裳鳳蝶」，林園海洋濕地公園出現黃金水母；今年2020濕地日，高雄市共獲1個特優、3 個優等獎項，績效全國第一。

黑面琵鷺大量佇足度冬的高雄永安濕地，8月6日成為高雄第一處獲內政部通過保育利用計畫的濕地。圖／高雄市工務局提供
黑面琵鷺大量佇足度冬的高雄永安濕地，8月6日成為高雄第一處獲內政部通過保育利用計畫的濕地。圖／高雄市工務局提供

人工濕地 內政部 高雄市 黑面琵鷺

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