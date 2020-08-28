黑面琵鷺佇足度冬 永安濕地成高雄第一處通過保育利用計畫濕地

黑面琵鷺大量佇足度冬的高雄永安濕地，8月6日成為高雄第一處獲內政部通過保育利用計畫的濕地，長期建構水系藍帶及生態綠網的努力，獲得肯定。

高雄市工務局表示，永安濕地、援中港濕地、鳥松濕地、半屏湖濕地、林園人工濕地及大樹舊鐵橋濕地在107年到108年間，獲內政部評為六處地方級重要濕地，高雄也成為全台地方級濕地最多的城市。如今內政部通過永安濕地保育利用計畫。

工務局長蘇志勳表示，產業與濕地可共生共存，像緊鄰林園石化工業區的林園人工濕地，83年起復育至今已有海茄苳、欖李、紅海欖、水筆仔等4種紅樹林樹種，是台灣水筆仔生長最南界。也成生物多樣性棲地，鳥類資源豐富，溪口處共有141種，其中有10種招潮蟹、3種厚蟹，魚類紀錄多達31種。

工務局表示，繼永安濕地後，正擬定保育利用計畫的濕地還有援中港、鳥松、半屏湖、林園人工濕地及大樹舊鐵橋濕地等5處。