柯P搭公車之說惹議 陳其邁：台北看天下常有偏差

台北市長柯文哲的「在南部搭公車是憨頭」之說餘波盪漾。高雄市長陳其邁今天受訪表示，用台北看天下常有偏差，高雄土地面積廣達2900平方公里，交通複雜程度遠超過台北市，歡迎柯市長多到南部走走。

今天下午高雄市長陳其邁到岡山瓜田勘災，台南市長黃偉哲要求柯文哲為他的「在南部搭公車是憨頭」之說道歉，陳其邁認為，柯市長應該多到南部看看，過去「好康的都在台北」，南部地區其實需要很多建設，需要平衡南北區域的國土發展，看事情其實應該要更在地、更接地氣，了解地方問題，否則用台北看天下，常會有所偏差，所以歡迎柯市長多到南部走走，才能夠了解台灣在不同地區所面臨的不同狀況。

陳其邁說，高雄土地面積2900平方公里，非常非常大，有那瑪夏偏鄉、也有亞洲新灣區，交通複雜情況超越台北市，能夠實地來看看，會比在台北看天下好多了。