採收日發現農地汪洋一片 高雄瓜農損失超過百萬元

近日豪雨導致北高雄積水，岡山區郭姓農民栽種的5.5公頃香瓜全因雨水浸泡腐爛，損失超過百萬元，另有阿蓮芭樂與番茄也受損，農損尚難估算。市府農業局表示，災損數字仍在彙整中，後續恐有遲發性災損，提醒農友要加強田間排水及雨後疫病防治，若發現農損要主動通報，若達救助門檻，會在第一時間邀集改良場、農糧署等單位組成勘災小組爭取救助。

26日凌晨起暴雨襲擊南台灣，高雄路竹、岡山與阿蓮一帶有不少農地泡在水中，作物在天氣放晴後陸續浮現災損。市長陳其邁今天下午勘查三處農業災損，分別為岡山區香瓜田、阿蓮區的番茄田與芭樂田。

陳其邁前往祥鶴合作社11公頃瓜田，農地裡的幼苗被豪雨浸泡半天，日照後植株軟化枯黃，受損情況還沒有很明顯。陳其邁指出，災損集中在沿海一帶，請農民把災損通報市府，啟動農業救助，另會編列預算鼓勵農民參加農業保險減少損失；要求農業局盡速查核與修復農水路，讓農民恢復耕作。