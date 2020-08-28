快訊

網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？

評／進一步退兩步？檢察體系改革的「復辟」勢力

採收日發現農地汪洋一片 高雄瓜農損失超過百萬元

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
雨水浸泡之後的美濃瓜從內到外開始腐爛，田鼠啃食後出現大凹洞。記者徐白櫻／攝影
雨水浸泡之後的美濃瓜從內到外開始腐爛，田鼠啃食後出現大凹洞。記者徐白櫻／攝影

近日豪雨導致北高雄積水，岡山區郭姓農民栽種的5.5公頃香瓜全因雨水浸泡腐爛，損失超過百萬元，另有阿蓮芭樂與番茄也受損，農損尚難估算。市府農業局表示，災損數字仍在彙整中，後續恐有遲發性災損，提醒農友要加強田間排水及雨後疫病防治，若發現農損要主動通報，若達救助門檻，會在第一時間邀集改良場、農糧署等單位組成勘災小組爭取救助。

26日凌晨起暴雨襲擊南台灣，高雄路竹、岡山與阿蓮一帶有不少農地泡在水中，作物在天氣放晴後陸續浮現災損。市長陳其邁今天下午勘查三處農業災損，分別為岡山區香瓜田、阿蓮區的番茄田與芭樂田。

陳其邁前往祥鶴合作社11公頃瓜田，農地裡的幼苗被豪雨浸泡半天，日照後植株軟化枯黃，受損情況還沒有很明顯。陳其邁指出，災損集中在沿海一帶，請農民把災損通報市府，啟動農業救助，另會編列預算鼓勵農民參加農業保險減少損失；要求農業局盡速查核與修復農水路，讓農民恢復耕作。

郭姓瓜農的香瓜田也在附近，但不在市府農業局規畫的勘災範圍內，總共5.5公頃瓜田受損無法採收，損失慘重。他說，採收當天帶著工人到田間，赫然發現瓜田汪洋一片，價值1百多萬的香瓜全泡在水中，勉強採收幾顆回家，隔天全部腐爛不能吃，整季心血全無，欲哭無淚。

此波豪雨在北高雄許多地方都有積淹水情況，大雨剛好下在採收日（26日）當天，郭姓農民栽種的成熟瓜果全泡在水中。圖／農民提供
此波豪雨在北高雄許多地方都有積淹水情況，大雨剛好下在採收日（26日）當天，郭姓農民栽種的成熟瓜果全泡在水中。圖／農民提供
此波豪雨帶來的農業災損陸續浮現，高雄岡山區一處5.5公頃的瓜田全軍覆沒，損失超過百萬元。記者徐白櫻／攝影
此波豪雨帶來的農業災損陸續浮現，高雄岡山區一處5.5公頃的瓜田全軍覆沒，損失超過百萬元。記者徐白櫻／攝影
此波豪雨帶來的農業災損陸續浮現，高雄岡山區一處5.5公頃的瓜田全軍覆沒，農民說「心在淌血」。記者徐白櫻／攝影
此波豪雨帶來的農業災損陸續浮現，高雄岡山區一處5.5公頃的瓜田全軍覆沒，農民說「心在淌血」。記者徐白櫻／攝影

災損 農民 岡山

延伸閱讀

曾上館長節目互動 陳其邁：盼新北市政府加速破案

開放美豬美牛 陳其邁：爭取百億助豬農提升競爭力

柯文哲諷高雄大眾運輸 林欽榮：歡迎來高雄交流指教

影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

相關新聞

「高雄」是個好標籤嗎？北漂樂團現身說法

土生土長的高雄樂團淺堤，由主唱依玲、吉他手紅茶、鼓手堂軒和貝斯手方博組成，今年邁入成團第五年，並於6月發行首張專輯《不完整的村莊》。關於專輯名稱，依玲表示創作時不斷回想起童年時期，經常注意到和自己「不一樣」的人，再加上自己從小就比較「怪」，更容易對如此差異產生共感。

嚇人！台東關山人工濕地入水處閘口竟月清150公斤垃圾

台東縣關山人工濕地的入水處灌溉小排真的好髒！縣環保局公布今年1月至7月，平均每月竟撈除150公斤垃圾，以生活廢棄物寶特瓶...

紅龍果農採草生栽培養雞鴨 成功降低病蟲害

萬丹農民黃泰源（57歲）曾任室內裝潢師傅、麵包師，還曾轉行到幼稚園開娃娃車，面對各種不順遂，於2011年返鄉務農。黃與妻...

影／屏東縣立圖書館華麗變身 彷如心靈度假飯店

歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館，數千民眾冒雨和「華麗變身」的圖書館喜相逢，在綠意環繞的公園內，...

高雄桃源族人超幸福 比別區市民多領1千元消費金

有感於新冠肺炎疫情導致經濟蕭條，高雄市桃源區公所運用去年度結餘款回饋鄉親，凡設籍在桃源區的人可領1千元消費金，今天起發放...

柯文哲諷高雄大眾運輸 林欽榮：歡迎來高雄交流指教

台北市長柯文哲昨諷高雄的大眾運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃（傻瓜）」。曾任柯市府副市長的高雄...

下周一即將開學 高雄市啟動校園防疫機制

下周一即將開學，中小學生將重返校園，由於新冠肺炎疫情未完全褪散，校園防疫成為重點課題。高雄市龍華國小是全市學生數最多的小...

高雄雨勢減緩 阿蓮中路橋今午恢復通車

連日豪雨侵襲南台灣，高雄市多處道路淹積水，今早全市只剩阿蓮區中路橋仍維持封路狀況。警方表示，今天上午高雄雨勢稍歇，中午時...

被柯文哲諷公共運輸 高市府駁：高雄全國多元運具最多

台北市長柯文哲昨諷高雄的公共運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃」。高雄市交通局上午開記者會反駁指...

好心橘／蕭鳳玉愛講故事 當解說員分享金門事

金門高中退休教官蕭鳳玉與夫婿陳志發，是金門少見的「教官夫妻檔」，兩人在民國70幾年時因工作到金門，同在金門高職當教官，日...

屏東培訓聞臭師 省經費增加效率

屏東縣府環保局每月多達300件異味陳情案，包括畜牧場、工廠、便當店，過去屏東縣異味官能測定委託民間代檢測業者協助，需排時...

高市改善候車亭 搭公車更安全

高雄市部分舊有公車站因受限分隔島上的植栽、設施物，或候車平台高度較高，導致乘客上下車不便。交通局陸續改善候車環境，提供足...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

影／下大雨也要來排隊 彰化知名阿興魯肉飯熄燈了

桃市府擬再拆這4座行人陸橋 龜山龍壽陸橋31日開拆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。