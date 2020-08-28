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屏東太陽光電申請案逾5000件 全國第1

中央社 / 屏東縣28日電

台電屏東區處今天舉辦「屏東地區加速太陽光電推動模式說明會」，區處長張簡宗瑜表示，屏東地區太陽光電申請案件達5728件，高居全國第1，目前正輔導業者開發光電專區。

說明會邀請經濟部能源局、屏東縣政府、太陽光電產業協會、同業公會及光電業者近百人參與，張簡宗瑜表示，屏東地區太陽光電申請案件高達5728件，高居全國第1，但現階段熱區配電級饋線已飽和，沒有可供再生能源併網的容量。

張簡宗瑜說，在屏東縣政府以不利於農業生產的土地與閒置的公有土地為優先推動原則下，台電找出潛力案場開發光電專區，輔導業者在東港、林邊、佳冬及枋寮鄉等地，用集結案場的方式共用升壓站併輸電線路，以增加併網量，這些案場都在施工中。

張簡宗瑜也表示，行政院農委會於7月28日公告修正的農業用地變更審查作業要點，未來限制農地變綠電，台電建議可朝向畜禽棟舍、工業、農業科學園區及住宅屋頂申設。

屏東縣政府 台電 行政院 太陽光電

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