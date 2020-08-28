小攤商加入行動支付 南台灣推動卻卡卡的

政府推動小攤商加入智慧多元支付，既方便消費者也為業者帶進收益，但南台灣意願遠不如中北部；一卡通公司7月起和電商聯手在南台灣嘉義縣市、台南、高雄市和屏東縣推廣個人店戶加入LINE PAY無現金支付服務行列，屏東縣僅134家加入，業者為鼓勵業者跟進，今天邀多個加入攤商在屏東青創聚落現身說法。

主辦單位說，近2個月推廣，嘉義縣市有139家、台南市有397家、高雄市有368家、屏東縣有134家加入，透過LINE PAY無現金支付共66萬人次，金額達2億5000多萬元，和目標有大段差距；攤商意願低主要是心態問題，有人認為小本經營收現金最好，有人不想損失百分之二的手續費，其實，完成交易到匯款只要3至5天，手續費轉為買賣雙方都有用的點數。

主辦單位說，據資策會調查，除年輕人支持使用行動支付外，46至55歲的熟齡族使用熱度也有提升趨勢，去年行動支付普及率已達62%；資策會產業情報研究所今年上半年的行動支付調查，台灣消費者首選行動支付的比例35.3%，已超越金融卡的33.9%，但南部和東部遠不及中北部，希望更多商家加入，共享商機。

參與的吳姓茶飲攤商說，過去只收現金，行動支付的錢都賺不到，疫情期間，很多人不想碰紙鈔，不想讓商機溜走，費一點工夫加入行動支付系統，方便消費者，也感覺自己很「潮」，跟得上趨勢。