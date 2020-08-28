影／屏東縣立圖書館華麗變身 彷如心靈度假飯店

歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館，數千民眾冒雨和「華麗變身」的圖書館喜相逢，在綠意環繞的公園內，大片落地窗營造視覺穿透感，彷如靜謐且透明的森林圖書館，有人形容像五星級的心靈度假飯店；屏東縣長潘孟安說，除了建築物美麗蛻變，引進全國首創的智慧還書架、24小時還書得來速，不只是空間的翻轉，更是閱讀的翻轉。

教育部終身教育司長黃月麗、縣長潘孟安等人出席屏東縣立圖書館開幕典禮；黃月麗期許屏東縣立圖書館扮演領航角色，串連鄉鎮圖書館推廣閱讀，提升國家競爭力；潘孟安說，它不僅整合自然綠意、書香，提供各年齡層、各族群多元閱讀空間，更打破傳統圖書館的框架，從硬體的綠建築到軟體的貼心管理服務，滿足各年齡層的全人閱讀需求。

由內到外大改造的縣立圖書館全館有700個座位，藏書從15萬冊增至40萬冊，各樓層空間為不同年齡族群貼心設計，1樓為樂齡族及兒童設計的閱讀區，2樓為圖書借閱區，3樓專屬青少年的漫畫及影音閱讀空間，4樓展示在地作家手稿及作品，另有與美國在台協會合作和典藏東南亞語言書籍的異國文化專區， 5樓為多功能演講廳和閱讀區。

文化處長吳明榮說，全館查詢電腦皆為觸碰式螢幕，方便長輩手寫輸入；對親子也推出喘息服務及嬰兒車放置區，讓親子同享閱讀樂趣，導入全台首創智慧還書架及24小時還書得來速，接著陸續推出4場音樂、馬戲等藝文體驗、戶外森林市集、親子藝童趣等活動，讓親子在圖書館度過整個下午，9月4日起登場的南國漫讀節，邀蔣勳、蔡詩萍及張鐵志等講者擔任嘉賓。