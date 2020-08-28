快訊

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

舊疾復發 安倍晉三宣布請辭首相！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東縣立圖書館華麗變身 彷如心靈度假飯店

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用。記者潘欣中／攝影

歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣圖書館今天開館，數千民眾冒雨和「華麗變身」的圖書館喜相逢，在綠意環繞的公園內，大片落地窗營造視覺穿透感，彷如靜謐且透明的森林圖書館，有人形容像五星級的心靈度假飯店；屏東縣長潘孟安說，除了建築物美麗蛻變，引進全國首創的智慧還書架、24小時還書得來速，不只是空間的翻轉，更是閱讀的翻轉。

教育部終身教育司長黃月麗、縣長潘孟安等人出席屏東縣立圖書館開幕典禮；黃月麗期許屏東縣立圖書館扮演領航角色，串連鄉鎮圖書館推廣閱讀，提升國家競爭力；潘孟安說，它不僅整合自然綠意、書香，提供各年齡層、各族群多元閱讀空間，更打破傳統圖書館的框架，從硬體的綠建築到軟體的貼心管理服務，滿足各年齡層的全人閱讀需求。

由內到外大改造的縣立圖書館全館有700個座位，藏書從15萬冊增至40萬冊，各樓層空間為不同年齡族群貼心設計，1樓為樂齡族及兒童設計的閱讀區，2樓為圖書借閱區，3樓專屬青少年的漫畫及影音閱讀空間，4樓展示在地作家手稿及作品，另有與美國在台協會合作和典藏東南亞語言書籍的異國文化專區， 5樓為多功能演講廳和閱讀區。

文化處長吳明榮說，全館查詢電腦皆為觸碰式螢幕，方便長輩手寫輸入；對親子也推出喘息服務及嬰兒車放置區，讓親子同享閱讀樂趣，導入全台首創智慧還書架及24小時還書得來速，接著陸續推出4場音樂、馬戲等藝文體驗、戶外森林市集、親子藝童趣等活動，讓親子在圖書館度過整個下午，9月4日起登場的南國漫讀節，邀蔣勳、蔡詩萍及張鐵志等講者擔任嘉賓。

他說，1樓大廳有誠品書店、咖啡輕食進駐，多元化空間可舉辦室內市集、小型音樂會等各項藝文活動，讓民眾可在此消磨一整天；館外廣場、生態池透過光環境營造，讓入夜後的圖書館呈現與白天不同美感，圖書館不再只是借還書的地方，而是學習、交流、心靈休憩的日常生活場域。

歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用，大片落地窗營造視覺穿透感，圖為1樓誠品書店區。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用，大片落地窗營造視覺穿透感，圖為1樓誠品書店區。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用，彷如靜謐且透明的森林圖書館。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用，彷如靜謐且透明的森林圖書館。記者潘欣中／攝影
教育部終身教育司長黃月麗、縣長潘孟安等人今天出席屏東縣立圖書館開幕典禮。記者潘欣中／攝影
教育部終身教育司長黃月麗、縣長潘孟安等人今天出席屏東縣立圖書館開幕典禮。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今開館啟用，圖為屏東文學館。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今開館啟用，圖為屏東文學館。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用，美國在台協會捐贈文化出版品。記者潘欣中／攝影
歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館啟用，美國在台協會捐贈文化出版品。記者潘欣中／攝影

圖書館 屏東縣 親子

延伸閱讀

屏東培訓聞臭師 省經費增加效率

聞臭我最強！屏東異味污染物官能測定室掛牌 擁20名聞臭師

影／屏東強降雨讓人心慌 潘孟安赴林邊抽水站視察

南部豪雨特報 陳其邁潘孟安取消中執會行程

相關新聞

「高雄」是個好標籤嗎？北漂樂團現身說法

土生土長的高雄樂團淺堤，由主唱依玲、吉他手紅茶、鼓手堂軒和貝斯手方博組成，今年邁入成團第五年，並於6月發行首張專輯《不完整的村莊》。關於專輯名稱，依玲表示創作時不斷回想起童年時期，經常注意到和自己「不一樣」的人，再加上自己從小就比較「怪」，更容易對如此差異產生共感。

嚇人！台東關山人工濕地入水處閘口竟月清150公斤垃圾

台東縣關山人工濕地的入水處灌溉小排真的好髒！縣環保局公布今年1月至7月，平均每月竟撈除150公斤垃圾，以生活廢棄物寶特瓶...

紅龍果農採草生栽培養雞鴨 成功降低病蟲害

萬丹農民黃泰源（57歲）曾任室內裝潢師傅、麵包師，還曾轉行到幼稚園開娃娃車，面對各種不順遂，於2011年返鄉務農。黃與妻...

影／屏東縣立圖書館華麗變身 彷如心靈度假飯店

歷時2年多、斥資近3億元改造整修的屏東縣立圖書館今天開館，數千民眾冒雨和「華麗變身」的圖書館喜相逢，在綠意環繞的公園內，...

高雄桃源族人超幸福 比別區市民多領1千元消費金

有感於新冠肺炎疫情導致經濟蕭條，高雄市桃源區公所運用去年度結餘款回饋鄉親，凡設籍在桃源區的人可領1千元消費金，今天起發放...

柯文哲諷高雄大眾運輸 林欽榮：歡迎來高雄交流指教

台北市長柯文哲昨諷高雄的大眾運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃（傻瓜）」。曾任柯市府副市長的高雄...

下周一即將開學 高雄市啟動校園防疫機制

下周一即將開學，中小學生將重返校園，由於新冠肺炎疫情未完全褪散，校園防疫成為重點課題。高雄市龍華國小是全市學生數最多的小...

高雄雨勢減緩 阿蓮中路橋今午恢復通車

連日豪雨侵襲南台灣，高雄市多處道路淹積水，今早全市只剩阿蓮區中路橋仍維持封路狀況。警方表示，今天上午高雄雨勢稍歇，中午時...

被柯文哲諷公共運輸 高市府駁：高雄全國多元運具最多

台北市長柯文哲昨諷高雄的公共運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃」。高雄市交通局上午開記者會反駁指...

好心橘／蕭鳳玉愛講故事 當解說員分享金門事

金門高中退休教官蕭鳳玉與夫婿陳志發，是金門少見的「教官夫妻檔」，兩人在民國70幾年時因工作到金門，同在金門高職當教官，日...

屏東培訓聞臭師 省經費增加效率

屏東縣府環保局每月多達300件異味陳情案，包括畜牧場、工廠、便當店，過去屏東縣異味官能測定委託民間代檢測業者協助，需排時...

高市改善候車亭 搭公車更安全

高雄市部分舊有公車站因受限分隔島上的植栽、設施物，或候車平台高度較高，導致乘客上下車不便。交通局陸續改善候車環境，提供足...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

有請北市府開協調會？黃珊珊：談完防疫旅館就被請離席

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。