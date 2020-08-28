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陳致中續為大林蒲遷村案請命 盼環境居住有正義

中央社 / 高雄28日電

民進黨高雄市議員陳致中成為挺藍支持者罷免對象之一，也是經中選會審核通過的一階罷免提議書第一人。陳致中今天在臉書發文持續為大林蒲遷村案請願，盼中央與地方落實環境及居住正義。

主責大林蒲遷村案的高市府都市發展局指出，市府會努力朝8月底完成大林蒲遷村計畫草案，以利後續遷村計畫送交中央審議並加速各項作業。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，有多個公民團體提出罷免市議員，鎖定對象包括已退出時代力量的黃捷、民進黨市議員陳致中、林智鴻、康裕成等人，在諸多罷免提議中，陳致中是第一個經中選會審核通過的一階罷免提議書第一人，公民團體即將展開罷免二階連署。

「鎮港除蟲隊」是推動罷免陳致中的團體，以陳致中問政不認真、地方建設無具體建議等理由提議罷免。陳致中以尊重不同民意做回應。

陳致中今天於臉書（Facebook）以「致中做事中」、大林蒲邦坑仔鳳鼻頭的權益不能等為題發文。

他說，過去多次要市府提出「市府版的遷村計劃書」並設立「遷村策進委員會」，主張納入居民意見從寬從優、不能負債、不能沒房子住等以保障居民權益，卻遲未見大林蒲遷村計劃書。他表示，曾說8月底提出草案，眼見時限已到，盼新市府勿讓人民失望，中央及地方政府合作，讓遷村重回正軌。

陳致中的發文內容，說明他並非不認真問政也不是未爭取建設的民代，他續催促大林蒲遷村案加速，盼中央地方一條心，以落實環境及居住正義。

高雄市議會民進黨團總召韓賜村接受中央社記者電話採訪，他肯定陳致中是認真的議員，面對韓粉「報復性」罷免案，黨團會研議因應對策，確保議員不被報復性罷免成功。

罷免 陳致中 民進黨

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