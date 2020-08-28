快訊

讓安倍晉三兩度請辭首相 難治之症是「它」

第9號颱風「梅莎」生成！下周一二影響劇烈 恐成中颱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄桃源族人超幸福 比別區市民多領1千元消費金

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市桃源區公所今天起發放每人一千元消費金，族人帶著證件登記領取。記者徐白櫻／翻攝
高雄市桃源區公所今天起發放每人一千元消費金，族人帶著證件登記領取。記者徐白櫻／翻攝

有感於新冠肺炎疫情導致經濟蕭條，高雄市桃源區公所運用去年度結餘款回饋鄉親，凡設籍在桃源區的人可領1千元消費金，今天起發放，領到現金的民眾相當開心。區長謝英雄說，小孩即將開學，家長花費增加，希望這筆小錢對經濟弱勢者有實質幫助。

高雄市有桃源、茂林與那瑪夏三個原鄉，桃源區人口數最多，總人口數4213人。桃源區公所去年度總預算有4百多萬結餘款，在政府發放振興三倍券後，區公所有意將結餘款回饋鄉親，主動向代表會提案「振興經濟消費禮金」計畫，7月份臨時會順利過關。

消費金原本預計昨天發放，因豪雨停班停課延至今天。今早在牧師帶領禱告下進行，山上鄉親扶老攜幼，許多人迫不急待，帶著身分證件開心領錢。族人說，這筆錢不多，但只有桃源居民才有這項福利，感覺很幸福。

公所社會課指出，消費禮金從8月28發放至10月30日，每周一至周五在社會福利館作業，自領應檢附身分證、健保卡或駕照，代領僅限三等親，凡是109年7月1日在籍的區民都有資格。

區長謝英雄表示，以往結餘款通常會用在工程建設，考量新冠肺炎導致經濟蕭條，響應政府三倍券振興政策另發消費金，原本想發500元，但有家長反映買不起一罐奶粉，索性加碼至1千元。區代會主席海舒勒說，八八風災後，山上住民謀生困難，公所向市府主計人員詢問過後，代表會開臨時會通過公所提案，讓族人擁有小確幸。

高雄桃源區公所推出「振興經濟消費禮金」，許多民眾搶著在首日登記領取。記者徐白櫻／翻攝
高雄桃源區公所推出「振興經濟消費禮金」，許多民眾搶著在首日登記領取。記者徐白櫻／翻攝

新冠肺炎 身分證

延伸閱讀

不只北大清華！哈佛博士也當深圳街道辦副主任

田尾休閒農業一日遊程 即日起5個套裝行程優惠價任你挑　

移緩濟急 安心旅遊撐到9月底

景氣續黃藍燈 紓困3.0拚9月上路

相關新聞

嚇人！台東關山人工濕地入水處閘口竟月清150公斤垃圾

台東縣關山人工濕地的入水處灌溉小排真的好髒！縣環保局公布今年1月至7月，平均每月竟撈除150公斤垃圾，以生活廢棄物寶特瓶...

紅龍果農採草生栽培養雞鴨 成功降低病蟲害

萬丹農民黃泰源（57歲）曾任室內裝潢師傅、麵包師，還曾轉行到幼稚園開娃娃車，面對各種不順遂，於2011年返鄉務農。黃與妻...

高雄桃源族人超幸福 比別區市民多領1千元消費金

有感於新冠肺炎疫情導致經濟蕭條，高雄市桃源區公所運用去年度結餘款回饋鄉親，凡設籍在桃源區的人可領1千元消費金，今天起發放...

柯文哲諷高雄大眾運輸 林欽榮：歡迎來高雄交流指教

台北市長柯文哲昨諷高雄的大眾運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃（傻瓜）」。曾任柯市府副市長的高雄...

下周一即將開學 高雄市啟動校園防疫機制

下周一即將開學，中小學生將重返校園，由於新冠肺炎疫情未完全褪散，校園防疫成為重點課題。高雄市龍華國小是全市學生數最多的小...

高雄雨勢減緩 阿蓮中路橋今午恢復通車

連日豪雨侵襲南台灣，高雄市多處道路淹積水，今早全市只剩阿蓮區中路橋仍維持封路狀況。警方表示，今天上午高雄雨勢稍歇，中午時...

被柯文哲諷公共運輸 高市府駁：高雄全國多元運具最多

台北市長柯文哲昨諷高雄的公共運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃」。高雄市交通局上午開記者會反駁指...

好心橘／蕭鳳玉愛講故事 當解說員分享金門事

金門高中退休教官蕭鳳玉與夫婿陳志發，是金門少見的「教官夫妻檔」，兩人在民國70幾年時因工作到金門，同在金門高職當教官，日...

屏東培訓聞臭師 省經費增加效率

屏東縣府環保局每月多達300件異味陳情案，包括畜牧場、工廠、便當店，過去屏東縣異味官能測定委託民間代檢測業者協助，需排時...

高市改善候車亭 搭公車更安全

高雄市部分舊有公車站因受限分隔島上的植栽、設施物，或候車平台高度較高，導致乘客上下車不便。交通局陸續改善候車環境，提供足...

高雄古蹟日活動 推3線遊程

高雄市政府響應古蹟日推廣活動，9月以「山與海的跨域綺想」為主題，從再造歷史現場的哈瑪星「興濱計畫」，及左營舊城「見城計畫...

屏東市長林恊松涉貪 昨天屏東地方法院裁准延押

屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮，因先前禮品採購弊案，7月1日遭檢方聲押禁見，時至今日，屏...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

北部豪雨 水利署發布宜蘭淹水一級警戒

台南永康中華路今第三次塌陷 各單位會勘找出事主善後

民眾陳情遷移板橋殯儀館 新北：尚無遷移計畫

影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。