高雄桃源族人超幸福 比別區市民多領1千元消費金

有感於新冠肺炎疫情導致經濟蕭條，高雄市桃源區公所運用去年度結餘款回饋鄉親，凡設籍在桃源區的人可領1千元消費金，今天起發放，領到現金的民眾相當開心。區長謝英雄說，小孩即將開學，家長花費增加，希望這筆小錢對經濟弱勢者有實質幫助。

高雄市有桃源、茂林與那瑪夏三個原鄉，桃源區人口數最多，總人口數4213人。桃源區公所去年度總預算有4百多萬結餘款，在政府發放振興三倍券後，區公所有意將結餘款回饋鄉親，主動向代表會提案「振興經濟消費禮金」計畫，7月份臨時會順利過關。

消費金原本預計昨天發放，因豪雨停班停課延至今天。今早在牧師帶領禱告下進行，山上鄉親扶老攜幼，許多人迫不急待，帶著身分證件開心領錢。族人說，這筆錢不多，但只有桃源居民才有這項福利，感覺很幸福。

公所社會課指出，消費禮金從8月28發放至10月30日，每周一至周五在社會福利館作業，自領應檢附身分證、健保卡或駕照，代領僅限三等親，凡是109年7月1日在籍的區民都有資格。