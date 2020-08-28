柯文哲諷高雄大眾運輸 林欽榮：歡迎來高雄交流指教

台北市長柯文哲昨諷高雄的大眾運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃（傻瓜）」。曾任柯市府副市長的高雄市副市長林欽榮說，老長官應該是對南台灣、高雄甚至是他個人的期許，他也代表市長陳其邁歡迎柯文哲和他團隊能來高雄交流，給予更多指教，也歡迎老長官「來看看我」。

高市府上午由副市長林欽榮等人上午舉行「高雄市公車動態資訊與乘車體驗」記者會，介紹搭乘公車使用「高雄iBus」APP很方便。

林欽榮曾任柯市府副市長，被問到老長官的「厭桃說」，他認為是對南台灣、高雄甚至是他個人的期許；「應該是對高雄的關心，也是在提醒我繼續努力」。

林欽榮並強調，他要代表市長陳其邁歡迎柯文哲和他團隊能來高雄交流，給予更多指教，也歡迎老長官「來看看我」。

林欽榮並指，台北人幾乎人人有「台北好行」APP，但他來高雄不到一周，發現高雄整合系統也不弱，甚至有很多東西以前在台北沒學習到，「我的老長官可能在提醒我，要更擴大提升」。

林欽榮還說，高雄有輕軌、捷運及完善的各級公車，捷運黃線已進入綜合規劃，有爭議停頓的輕軌二階，他有信心，今年可動工。

交通局表示，高雄市是全國擁有最多元公共運具的城市，有捷運、公車、渡輪、輕軌、計程車、共享電動機車、公共自行車等，還有「高雄iBus公車即時動態資訊」APP，目前有832站位已設置，重要路線皆已建置完成。

此外，高雄有捷運、輕軌、幹線公車20條；ubike2.0有586站、5800輛車，未來預計共1200站全部換新，另捷運黃線也在綜合規畫中。

交通局並指，「高雄iBus公車即時動態資訊」APP，提供「公車路線動態」、「站牌乘車規劃」、「到站提醒」、「公車式小黃」等查詢功能，還可設定個人興趣路線及站牌。另全市有832座公車站位LED跑馬燈，也提供公車即時到站資訊。