政府採購受交通限制 馬祖開課助公務員消弭違失

馬祖地區政府採購法作業受交通限制，找到廠商投標是迫切課題，為協助地方單位減少採購違失，連江縣政風處今天上午辦理實務採購課程，幫助公務員消弭採購違失，提升採購品質。

為協助連江縣地區機關單位瞭解採購法作業，連江縣政風處邀請新北市政府捷運工程局政風室主任徐偉峻，針對馬祖地區特殊情形，講授減少採購違失方法，讓參與講座的學員對採購法有更深入瞭解。

馬祖地區交通不穩定，投標廠商與評選委員親身至馬祖評選具有難度，依地方特殊情況進行評選程序的合法應變運用，將是地方公務部門重要能力，因此徐偉峻授課聚焦在「未達公告金額採購常見疑義」及「最有利標評選實務」的實例運用案例，藉由因地制宜的案例剖析，協助馬祖採購案順利招標。

連江縣政風處指出，因應馬祖交通，公部門找到廠商投標是迫切課題，馬祖地區找到台灣廠商投標不易，因此經常善用限制性招標，所對應採用準用或參考最有利標方式決標案件占68%，具有人為評分因素，更需要讓公務人員處理採購案兼顧程序並依法行政。

藉由徐偉峻實例解說，當前廉政政策的關鍵點是透明與預防，讓採購人員深入了解採購法規，可對採購違失進行預防。政風處表示，希望透過授課消弭採購違失，提升廉能政風。