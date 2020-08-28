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金門柏村國小開辦幼幼班 大手牽小手開心上學

中央社 / 金門縣28日電

金門縣金湖鎮柏村國小附設幼兒園今年首度開辦兩歲幼幼班，雀屏中選的16個小娃今天開心到校，在大班幼生帶領下熟悉環境，爸媽或是阿公阿嬤也放心地把寶貝交給學校。

縣政府教育處督學楊恭墉表示，繼去年烈嶼鄉上岐國小附設幼兒園試辦兩歲幼幼班後，今年在柏村國小、述美國小和古寧國小再開辦幼幼班。

柏小幼幼班家長鄭蕙燕感謝縣府的德政，她說，保姆費每個月在新台幣2萬元上下，幼幼班一學期學雜費只需7500元，減輕家長很大的經濟負擔，也可以讓雙薪家庭的父母安心上班。

柏村國小校長許雪芳表示，學校配合教育部及縣政府幼托整合政策開辦幼幼班，今年首招53人搶16個名額，需按設籍的時間排入學順位，現在還有不少家長等著候補，這代表家長對幼幼班需求強烈。

柏小為了幼幼班還特別招聘幼教老師，首要在協助小朋友生活自理，並克服他們與家人的「分離焦慮」。為了歡迎首批幼幼生，柏小特別在今天註冊日安排大班的小朋友帶著兩歲的弟弟妹妹，大手牽小手走進教室，讓他們熟悉教室環境。

教室裡有大肌肉區（滑梯）、扮演區、工作區（勞作）、圖書區及操作區等各種學習區，只見小朋友好奇地探索，有的甚至還包著尿布；一旁的爸媽或是阿公阿嬤則是充滿愛意地觀看著小寶貝的一舉一動，或動手與他們一起操作，很放心把孩子交給學校。

柏小贈送幼幼班和小班新生開學見面禮─安全蠟筆，期許他們手握智慧筆，下筆能成章，老師並帶領全體親師生一起唱跳鯊魚寶寶體操。配合祖父母節，學校也安排幼生和阿公、阿嬤一起闖關、玩遊戲，為31日的正式開學暖身，期盼幼生都帶著愉快的心情，勇敢去上學。

阿嬤 幼兒園 教育部

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