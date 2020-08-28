嚇人！台東關山人工濕地入水處閘口竟月清150公斤垃圾

台東縣關山人工濕地的入水處灌溉小排真的好髒！縣環保局公布今年1月至7月，平均每月竟撈除150公斤垃圾，以生活廢棄物寶特瓶、塑膠袋及一次性餐具為主，環保局呼籲民眾能做好垃圾減量及分類，勿隨意棄置垃圾。

縣環保局表示，關山人工濕地緊鄰關山親水公園，位於紅石溪畔，水源由濕地北側兩條灌溉小排進入，環保局在民國92年利用水質自然淨化汙水生態工法系統，處理生活汙水及畜牧廢汙水，95年人工濕地興建完成，是台東縣內第一座人工濕地，啟用至今14年。關山人工濕地主要目的是淨化水質，屬於封閉空間，目前未開放民眾進出參觀。

縣環保局水質保護科指出，關山人工濕地雖是地方級濕地，但生態豐富，區內有台灣火刺木、水柳及台灣欒樹等170種植物；鳥類有42種，其中五色鳥、烏頭翁、繡眼畫眉和台灣畫眉等4種台灣特有種，9種蛙類及11種魚類等。

縣環保局表示，關山灌溉小排因有水閘阻擋垃圾，垃圾雖未流入濕地，但大量垃圾卡在水閘門恐影響水流進濕地，造成濕地水位下降，影響濕地內生態，因此環保局年年雇工清除濕地的入水處灌溉小排水閘口的垃圾，今年以來月平均撈除150公斤垃圾。

縣環保局水質保護科指出，依環保署統計，河川攔除垃圾成果，前3名為垃圾包 （52.3%）、塑膠類垃圾（28.8%）與動物屍體（(8.5%），河川垃圾主要來自民眾日常生活廢棄物，民眾隨意棄置陸面的垃圾，也會因降雨被沖入區域排水、道路側溝、灌溉渠道，甚至經由河水帶入海洋，成海漂垃圾，危害生態。