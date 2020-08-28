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被柯文哲諷公共運輸 高市府駁：高雄全國多元運具最多

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮、交通局長張淑娟、新聞局長董建宏等人今上午舉行「高雄市公車動態資訊與乘車體驗」記者會。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長林欽榮、交通局長張淑娟、新聞局長董建宏等人今上午舉行「高雄市公車動態資訊與乘車體驗」記者會。記者蔡孟妤／攝影

台北市長柯文哲昨諷高雄的公共運輸，並以南部坐公車為例，不知車子何時會來，去搭的是「厭桃」。高雄市交通局上午開記者會反駁指高雄是全國擁有最多元交通運具的城市，搭乘公車使用「高雄iBus」APP很方便。

柯文哲昨說，台灣城鄉差距大，台北市做得到，其他縣市不見得做到，台北市有公共運輸，「你去高雄怎麼公共運輸？我這次去南部坐公車後就不肯再坐，坐一次就嚇到，車子什麼時候才會來，去搭的是厭桃」。

高雄市副市長林欽榮、交通局長張淑娟、新聞局長董建宏等人今上午舉行「高雄市公車動態資訊與乘車體驗」記者會。林欽榮曾擔任柯市府的副市長，由他出面開記者會，反駁柯的意味濃厚。              

高市府表示，高雄市是全國擁有最多元公共運具的城市，有捷運、公車、渡輪、輕軌、計程車、共享電動機車、公共自行車等，還有「高雄iBus公車即時動態資訊」APP。 

林欽榮表示，高雄市的公車即時動態資訊系統，目前有832站位已設置，重要路線皆已建置完成，公車動態資訊系統已於99年建置，已完成建置10年。

林欽榮說，高雄有捷運系統，輕軌更是高雄的特色，還有幹線公車20條、ubike2.0有586站、5800輛車，整個計畫會有1200站全部換新，另捷運黃線也在綜合規畫中。對於城市轉型及人本交通環境的建置，市府繼續努力。

張淑娟指出，「高雄iBus公車即時動態資訊APP」，提供「公車路線動態」、「站牌乘車規劃」、「到站提醒」、「公車式小黃」等查詢功能，還可設定個人興趣路線及站牌，下載官方版「高雄iBus」APP，可以正確掌握公車到站即時資訊。

另外，全市共有832座LED跑馬燈設在公車站位，也提供公車即時到站資訊。

高雄市也整合多元運具推出MeNGo優惠月票，有不限次數搭乘捷運、輕軌及公車的「無限暢遊」及「公車暢遊」、「公車+客運暢遊」及「渡輪暢遊」等4種套票，最高省50%。

交通局表示，MeNGo卡是結合一卡通的實體票卡，目前提供限量免費辦卡，為節省等待時間，可選擇線上申辦，也可以在線上以信用卡或LINE Pay money支付，詳情可上「MeNGo交通行動服務」官網 https://www.men-go.tw/ 查詢。

公車 高雄市 捷運

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