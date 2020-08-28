柯譏南部搭公車是傻瓜 高市府：ibus有到站資訊

台北市長柯文哲一句「在南部搭公車是厭桃（傻子）」惹議。高雄市交通局今天指出，公車站有即時LED資訊提供參考，手機也可下載ibus到站訊息。

市府交通局長張淑娟今天指出，高雄市建置ibus手機App已逾10年，可以清楚掌握公車到站訊息，再者公車站也有即時LED資訊可以參考，乘客可以獲得公車到站即時訊息。交通局表示，ibus手機App使用率有26萬人。

柯文哲昨天於行程談到城鄉差距時指出，交通部道安會必須思考城鄉差距問題，台北市有公共運輸，「你去高雄怎麼公共運輸？我這次去南部坐公車後就不肯再坐，坐一次就嚇到，車子什麼時候才會來，去搭的是厭桃」。

有關在南部搭公車是傻瓜的說法，高雄市交通局主任秘書黃榮輝指出，高雄市有169線公車，班距分尖峰及離峰約15到25分鐘，如果是偏鄉每天安排6至8班公車行駛，例如六龜、甲仙及茄萣區等。

黃榮輝指出，高雄市還有公車式小黃，視民眾需求提供接駁服務，民眾可以提前預約，包括長輩就醫或購物等。