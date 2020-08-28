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紅龍果農採草生栽培養雞鴨 成功降低病蟲害

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
萬丹農民黃泰源（57歲）在果園內飼養數隻雞、鴨降低病蟲害。記者陳弘逸／攝影
萬丹農民黃泰源（57歲）在果園內飼養數隻雞、鴨降低病蟲害。記者陳弘逸／攝影

萬丹農民黃泰源（57歲）曾任室內裝潢師傅、麵包師，還曾轉行到幼稚園開娃娃車，面對各種不順遂，於2011年返鄉務農。黃與妻子於2016年以草生栽培等方式來種植紅龍果，不僅有降低果園病蟲害，更透過產期調節在紅龍果市場站穩腳步，還曾賣出一顆破百元的紅龍果。

在黃泰源返鄉以前，曾嘗試不少工作，從原本的室內裝潢師傅，轉行做麵包師，也曾到幼稚園開娃娃車，但最後仍選擇返鄉接手父親留下的農地。

起初，黃以2.4分地種植彩椒及小黃瓜，也獲得不錯的收入，但卻碰上妻子出車禍，導致無法彎腰工作，於是在2016年開始改種大紅品種的紅龍果，並將果園的紅龍果行間距拉長，便於採果及運輸。

黃泰源表示，原以為紅龍果很好種，但實際種植時，才發現紅龍果施肥、修剪枝條及架設支架等，並不容易，要顧慮的事情也很多。

面對紅龍果林立的屏東，黃泰源與妻子透過參加到屏東農業大學課程，並研習出一套以不同於長輩的種植觀念。

黃泰源利用的紅龍果支架，比其他農友更高層，且利用原先搭建的網室讓繩索固定以利防颱，甚至還嘗試以不同的草種來培育紅龍果。黃最終選用巧克力薄荷與心葉水薄荷做為草生栽培的草種，不僅能以味道驅蟲，還能讓果園帶來薄荷清香。

關於紅龍果驅蟲，黃除了使用水薄荷以外，還在果園內飼養數隻雞、鴨幫忙吃蟲，與搭配時下最夯的「光合菌」補充肥力，以及增加抵抗力。在多管齊下的農耕法，讓果園內的病蟲害降至最低。

此外，黃泰源選擇適於大眾口味的大紅品種紅龍果，加上特有的種植方式，讓果肉鮮紅表面艷麗，並透過產期調節，讓他所種植的紅龍果避免與生產旺季撞期，且主打不同口感的清涼紅龍果在市場站穩價格與銷路。

萬丹農民黃泰源（57歲）選用巧克力薄荷與心葉水薄荷做為草生栽培的草種。記者陳弘逸／攝影
萬丹農民黃泰源（57歲）選用巧克力薄荷與心葉水薄荷做為草生栽培的草種。記者陳弘逸／攝影
萬丹農民黃泰源（57歲）2016年以草生栽培等方式來種植紅龍果。記者陳弘逸／攝影
萬丹農民黃泰源（57歲）2016年以草生栽培等方式來種植紅龍果。記者陳弘逸／攝影

紅龍果 屏東

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