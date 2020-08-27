影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

台北市長柯文哲今天主持交通會報，指北市公共運輸方便，有捷運、公車，搭配APP還可知道公車要等多久，最近一次他到南部坐公車就嚇到，根本不知車子什麼時候會來，直呼「去搭的是憨頭」，對此剛就任高雄市長陳其邁表示，高雄是台北11倍大，每個縣市的問題都不一樣，歡迎柯市長多到高雄走走，了解高雄碰到的問題。

高雄市長補選期間，兼任民眾黨主席的柯文哲常利用周休到高雄輔選，但今天他主持北市府「交通會報」時，卻以搭公車的「高雄經驗」虧高雄。他表示，在台北市搭公車可用APP，知道公車大約還需要多久，可買杯咖啡等待，但你去高雄怎麼搭公共運輸？他來南部坐公車，坐一次就嚇到，沒有APP怎麼坐公車，「去搭的是憨頭」。

新科高雄市長陳其邁今午視察梓官蔬菜專區時被媒體問到此事，原本一頭霧水，釐清後他表示，高雄土地面積是2900平方公里左右，台北的11倍大，那每個縣市的問題都不太一樣，「我也歡迎柯市長能多到高雄來走走，來了解高雄碰到的問題及高雄正在做的一些作法」。

陳表示，交通的問題因城鄉不同有不同的解決策略，包括怎麼樣用智慧交通的方式讓公車夠更有效率，現在高雄市副市長林欽榮與羅達生，本身就主管科技產業，能夠讓交通能更聰明，更有效率地聯結偏鄉交通和整個市區大眾捷運路網的興建。

陳其邁最末再丟了一句，「歡迎柯市長多到高雄走走」。