部落參與管理 德文到大社道路核准專用公路「屏專6線」
屏東縣三地門鄉大社部落是排灣族拉瓦爾亞族起源地，八八風災後，通往大社部落唯一道路，屏31線遭縣府解編，導致維護管理不易，三地門鄉長Cemelesai擔任議員時，積極提案要求縣府將解編路段回歸屏31線，擔任鄉長後，將此段申請為專用公路，讓部落能有更多自主管理權，今年向縣府、交通部提出申請後，經過多次現勘，終於在今7月8日，交通部與縣府同意「三地門鄉德文道路專用公路」，核准為「屏專6線」，今天跟部落舉行說明會。
今受到西南氣流影響，山區下起大雨，但大社部落、德文部落族人仍冒雨參加屏專6線說明會。三地門鄉長Cemelesai說，屏專6線全長5.6公里，是通往排灣族大社部落拉瓦爾亞族發源地的唯一道路。
三地門鄉長Cemelesai說，八八風災後，大社部落遷居到禮納里部落，大社部落還有10戶的居民留在舊部落。然而這段時間由於沒有管制，有人到部落偷石板。藉由專用公路規畫，大社部落日後將提出產業計畫後，帶領遊客進入，發展生態觀光。
三地門鄉公所指出，根據專用公路管理規則，若有民眾侵占、破壞專用公路，主管單位有權可以取締開罰，也可以向通行汽車收取相關養護費用。
三地門鄉公所指出，收取費用前提，必須先取得部落共識，才會往上報，取得公路主管機關核准，才會跟民眾收取養護費用。
鄉公所指出，目前參照專用公路管理規則、公路經營業管理規則與部落建議事項研議相關管理辦法，期望訂出符合地方發展又能保有部落自主的管理辦法，將會到部落說明，取得部落共識後再實施。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言