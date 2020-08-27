部落參與管理 德文到大社道路核准專用公路「屏專6線」

屏東縣三地門鄉大社部落是排灣族拉瓦爾亞族起源地，八八風災後，通往大社部落唯一道路，屏31線遭縣府解編，導致維護管理不易，三地門鄉長Cemelesai擔任議員時，積極提案要求縣府將解編路段回歸屏31線，擔任鄉長後，將此段申請為專用公路，讓部落能有更多自主管理權，今年向縣府、交通部提出申請後，經過多次現勘，終於在今7月8日，交通部與縣府同意「三地門鄉德文道路專用公路」，核准為「屏專6線」，今天跟部落舉行說明會。

今受到西南氣流影響，山區下起大雨，但大社部落、德文部落族人仍冒雨參加屏專6線說明會。三地門鄉長Cemelesai說，屏專6線全長5.6公里，是通往排灣族大社部落拉瓦爾亞族發源地的唯一道路。

三地門鄉長Cemelesai說，八八風災後，大社部落遷居到禮納里部落，大社部落還有10戶的居民留在舊部落。然而這段時間由於沒有管制，有人到部落偷石板。藉由專用公路規畫，大社部落日後將提出產業計畫後，帶領遊客進入，發展生態觀光。

三地門鄉公所指出，根據專用公路管理規則，若有民眾侵占、破壞專用公路，主管單位有權可以取締開罰，也可以向通行汽車收取相關養護費用。

三地門鄉公所指出，收取費用前提，必須先取得部落共識，才會往上報，取得公路主管機關核准，才會跟民眾收取養護費用。