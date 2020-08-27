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歷時2年屏東「森林中圖書館」28日開館 入館戴口罩
歷時2年的整建，大家引頸企盼屏東縣立圖書館，是全台唯一園區概念整建的森林圖書館， 8月28日正式開館，28日上午11點開館典禮結束後，將開放民眾入場，屏東縣府文化處提醒民眾，記得戴口罩，館內不能攜帶食物，好的環境希望大家一同維護。
屏東縣立圖書館歷經2年整修，讓30年歷史的老建築華麗變身，更賦予了新生命。屏東縣府文化處8月28日舉行開館典禮，典禮結束後開放民眾入場。文化處提醒，民眾可以先在面對生態池的大門處排隊，該入口處有雨遮。
文化處提醒，民眾進到圖書館一定要戴口罩，且館內不能攜帶食物，好的環境大家來維護。園區內機車不能進入，請民眾機車停放在附近的停車格內。
屏東縣立圖書館座落在千禧公園，刻意保留周邊整片50年老樟樹林。一樓大廳挑高、開闊、通透的設計，黑色鋼構外觀與樹影相輝映，從林蔭灑落進來的光線，在視覺上形成自然的流動感，營造游走森林的氛圍。
整棟建築巧妙地向自然借景，2、3樓並規畫戶外閱讀區，讓讀者遠眺大武山，綠意環繞、鳥語花香中輕鬆閱讀，甚至館內許多閱讀角落盡可能讓每個座位旁都有一片窗景，也適合放空休閒、放鬆心情。
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