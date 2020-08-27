快訊

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

屏東電影院昔日全盛期 從市區到國境之南達35家

中央社 / 屏東縣27日電

屏東8月號的縣刊「AMAZING PINGTUNG」報導「屏東電影故事」，其中一篇報導全盛時期，屏東縣連偏遠的高樹鄉、枋寮鄉和恆春鎮都有電影院，在1970年代，全縣電影院高達35家。

屏東全縣目前只剩屏東市區的環球國賓影城和中影屏東影城，很難想像在電影院（戲院）的全盛時期，全屏東縣曾多達35家的電影院。

8月號「AMAZING PINGTUNG」報導，在「屏東采風錄」的紀錄裡，屏東的戲院史可以追溯到日治時代，其中，位於市中心的「末廣館」是榻榻米型式，觀眾入場必須脫鞋，過去專演日本電影，一直到光復後，由光華戲院承接，後來演變為現今的中影屏東影城。

除此之外，興建於1929年的屏東戲院是市區第一家本土電影院，拆除後成為現今的子琪飯店；仙宮戲院原本是戲劇院，1954年改建為電影院，當年老板的大手筆投資，讓仙宮一度晉身中南部地區設備最優的電影院行列。

1970年代，屏東縣的電影院如雨後春筍，當時在屏東市區的戲院有第一、富山、國賓、屏東、光華、國光（後來更名國寶）、樂宮、仙宮、萬春、南都、國際、大東、中興、民和等14家戲院。

在潮州鎮上有萬寶、潮州、東海、新山、南國、真善美、南峰等7家；東港、里港及高樹各有一家；萬丹有綿豐與新瑞峰2家；林邊有美和戲院；枋寮有國泰和建興；恆春則有恆春、萬華2家戲院；內埔最多曾有內埔、清河、文華及自來大戲院（原叫龍泉戲院）。

這些電影院逐漸被時代潮流吞沒，少數舊電影院如內埔鄉龍泉村的自來大戲院還留存著斑駁、有戲院名字的原建築，提醒著當地人「我們也曾有戲院」，多數的電影院建築都已改建或用做他途，大概只存在40歲以上當地人的記憶裡。

屏東縣 電影 恆春

延伸閱讀

可移動防護屏、抗菌銅線編織物料 為防疫設計的電影院座椅亮相

影／屏東強降雨讓人心慌 潘孟安赴林邊抽水站視察

愛心無價！捐贈防疫險被當詐騙 屏東換來國際友好情誼

排太久奧客咆哮要投訴 櫃檯人員回嗆3句全場歡呼

相關新聞

歷時2年屏東「森林中圖書館」28日開館 入館戴口罩

歷時2年的整建，大家引頸企盼屏東縣立圖書館，是全台唯一園區概念整建的森林圖書館， 8月28日正式開館，28日上午11點開...

影／未放假臉書成戰場 黃偉哲：對市民不開心表達歉意

台南市長黃偉哲今天針對是否放假做出回應，他表示，台南和高雄、甚至屏東做密切的聯繫，以免造成各自為政，同時這也是提早落實南...

高雄市改善分隔島候車亭 搭公車更安全便利

高雄市部分舊有公車站因受限分隔島上的植栽或設施物，或候車平台高度較高，導致乘客上下車不便。交通局陸續改善候車環境，今年已...

防災壓力大 陳其邁半夜每2小時爬起來一次看資料

受西南氣流影響，高雄連兩天降下豪雨，預計今天山區大雨機率也偏高，高雄市長陳其邁一早就冒雨到六龜視察土石流潛勢地區及野溪整...

高雄古蹟日「山與海的跨域綺想」 推哈瑪星舊城旗山3線

高雄市政府響應古蹟日推廣活動，9月以「山與海的跨域綺想」為主題，從再造歷史現場之哈瑪星「興濱計畫」及左營舊城「見城計畫」...

高雄桃源區創原鄉首例發消費禮金 今因停班停課先不發

高雄市桃源區創全台原鄉首例，以區公所結餘款發給設籍桃源區的居民每人1000元做為振興經濟消費禮金，區公所原訂今早9點發放...

瀛海學生「823」趴地親吻金門土地 緬懷先賢

台南市瀛海中學8月23日至26日到金門與金門高中進行校訂必修課程交流，校長張添唐帶著學生抵達金門機場下機後，師生一起趴下...

高雄5大塞車段 國道匝道占4處

高雄市長陳其邁一就任，對高雄市警局下達的首道命令，要求立即且有感地改善上下班尖峰時段塞車困境。高雄市警察局長劉柏良連日冒...

解決高雄匝道塞車 警：建議開放路肩、號誌「長綠」

如何有效解決高雄五大易塞車路段難題，高雄市交通局提出調長綠燈通行時間，以南北向車潮分流方式，疏解車流，警方也建議高速公路...

住警器安裝 屏估年底近8成

家中安裝住警器，能及早發現火警多一層保障，屏東縣政府編列經費，也從民間找資源加大推廣力道，今年鎖定狹小巷道、水源不足與偏...

加強地方經營 藍營設左楠服務處

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺為敗選負責請辭，書記長蕭金龍代理主委，從總統大選、罷免投票到市長補選接連挫敗，高雄藍營氣氛低迷...

好康在這裡／秋節將至 高雄月餅市場掀戰火

距中秋節還一個月，高雄月餅市場已掀起戰火！漢來美食一盒端出6至8款口味，滿足不同喜好。老字號江浙菜餐館祥鈺樓的蘇式月餅，...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

致災性豪雨來襲 陳其邁：高雄預計晚間9點宣布是否停班課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。