屏東電影院昔日全盛期 從市區到國境之南達35家

屏東8月號的縣刊「AMAZING PINGTUNG」報導「屏東電影故事」，其中一篇報導全盛時期，屏東縣連偏遠的高樹鄉、枋寮鄉和恆春鎮都有電影院，在1970年代，全縣電影院高達35家。

屏東全縣目前只剩屏東市區的環球國賓影城和中影屏東影城，很難想像在電影院（戲院）的全盛時期，全屏東縣曾多達35家的電影院。

8月號「AMAZING PINGTUNG」報導，在「屏東采風錄」的紀錄裡，屏東的戲院史可以追溯到日治時代，其中，位於市中心的「末廣館」是榻榻米型式，觀眾入場必須脫鞋，過去專演日本電影，一直到光復後，由光華戲院承接，後來演變為現今的中影屏東影城。

除此之外，興建於1929年的屏東戲院是市區第一家本土電影院，拆除後成為現今的子琪飯店；仙宮戲院原本是戲劇院，1954年改建為電影院，當年老板的大手筆投資，讓仙宮一度晉身中南部地區設備最優的電影院行列。

1970年代，屏東縣的電影院如雨後春筍，當時在屏東市區的戲院有第一、富山、國賓、屏東、光華、國光（後來更名國寶）、樂宮、仙宮、萬春、南都、國際、大東、中興、民和等14家戲院。

在潮州鎮上有萬寶、潮州、東海、新山、南國、真善美、南峰等7家；東港、里港及高樹各有一家；萬丹有綿豐與新瑞峰2家；林邊有美和戲院；枋寮有國泰和建興；恆春則有恆春、萬華2家戲院；內埔最多曾有內埔、清河、文華及自來大戲院（原叫龍泉戲院）。

這些電影院逐漸被時代潮流吞沒，少數舊電影院如內埔鄉龍泉村的自來大戲院還留存著斑駁、有戲院名字的原建築，提醒著當地人「我們也曾有戲院」，多數的電影院建築都已改建或用做他途，大概只存在40歲以上當地人的記憶裡。