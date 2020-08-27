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下大雨明正國中光電風雨球場積水 議員批「風風雨雨」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供

受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」，明正國中校長陳寶郎說，由於風雨球場旁沒有排水溝、地基較低，才會造成水都流到球場，爭取改善計畫，送到體發中心，待教育部核定。

屏東縣議員李世斌說，屏東市下雨不斷，今天接到國中生到服務處陳情，今年學校新落成的光電風雨球場，下雨就漏水、積水。

李世斌今實地勘查發現，積水量已經能拍出美美倒影，場地也出現大面積剝落，施工品質令人堪憂，且風雨球場屋頂還漏水，堪稱「風風雨雨」。

李世斌說，相關單位針對屋頂漏水部分處理，打球的地板都不是很平均，有龜裂、剝落發生，「風雨球場開始使用至今沒有半年，竟然毀損那麼嚴重」，希望相關單位要重視，爾後的光電風雨球場，不要再發生類似情況。

明正國中校長陳寶郎說，風雨球場旁沒有排水溝、地基也比較低，才會造成水都流到球場，改善計畫，已送到體發中心，等教育部核定後，就立即動工，廠商只負責光電屋頂，旁邊的排水和地基不在和廠商的契約中，針對屋頂漏水、場地大面積積剝落，都會一倂改善處理。

受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供
受西南氣流影響，南部下起大雨，屏東縣明正國中的光電風雨球場卻漏水、積水，屏東縣議員李世斌批「球場內真的是風風雨雨」。圖／縣議員李世斌提供

屏東縣 漏水 教育部

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